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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:42
ЛОБ написав:
єврик дійшов до потрібної контрольної зони (блакитного кольору), але за збереження негативної динаміки ніяких розворотних патернів не спостергіається
немай то й нема. поза ринком
Обратите внимание на изменение маржинальных требований с понедельника.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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