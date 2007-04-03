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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 672673674675
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:42

  ЛОБ написав:єврик дійшов до потрібної контрольної зони (блакитного кольору), але за збереження негативної динаміки ніяких розворотних патернів не спостергіається

немай то й нема. поза ринком

Обратите внимание на изменение маржинальных требований с понедельника.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:53

vovan_prm

виходить, що перебудована контрольна зона вже зламана вчорашнім закриттям - і все вказує на зниження

але по Євро індикатор НКЗ не має зараз вирішального значення для мене, тому що я відслідковую ширші та важливіші показники грошового ринку (% ставки та їх диференціали)

позаяк дкую за зауваження

купуватиму по патерну всупереч зон.

ПС. дотримання ризик-менеджменту дозволяє спробувати реалізувати й таку ідею на середньострок
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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