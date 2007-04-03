Обратите внимание на изменение маржинальных требований с понедельника.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:42
Обратите внимание на изменение маржинальных требований с понедельника.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:53
vovan_prm
виходить, що перебудована контрольна зона вже зламана вчорашнім закриттям - і все вказує на зниження
але по Євро індикатор НКЗ не має зараз вирішального значення для мене, тому що я відслідковую ширші та важливіші показники грошового ринку (% ставки та їх диференціали)
позаяк дкую за зауваження
купуватиму по патерну всупереч зон.
ПС. дотримання ризик-менеджменту дозволяє спробувати реалізувати й таку ідею на середньострок
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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