Обратите внимание на изменение маржинальных требований с понедельника.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:42
Обратите внимание на изменение маржинальных требований с понедельника.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:53
vovan_prm
виходить, що перебудована тижнева контрольна зона вже зламана вчорашнім закриттям нижче - і все начебто вказує на зниження
але по Євро індикатор НКЗ не має для мене вирішального значення, тому що я відслідковую ширші та важливіші показники грошового ринку (% ставки та їх диференціали)
позаяк дкую за зауваження
купуватиму по патерну всупереч зон.
ПС. дотримання ризик-менеджменту дозволяє спробувати реалізувати й таку ідею на середньострок
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:23
щодо EUR/USD
маємо максимум тижня на 1,1054 (сьогодні) - проти мінімуму біля 1,0989 (відучора)
розворотний патерн нагору формується потихеньку, нагадаю, це не послідовність з двох-трьох свічок на кшталт доджика або бичого поглинання - а набагато ширша та складніша формація із декількох десятків окремих свічечок (для мене на робочому інтервалах h1/h4), де обов'язково має бути визначений контрольний екстремум, оновлення якого активує очікуваний напрямок торгівлі
тому вважаю що тиждень видався цілком продуктивним : без угод, але з на половину cформованим патерном на перспективу ))
ще один тиждень очікувань )))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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