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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 672673674675
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:42

  ЛОБ написав:єврик дійшов до потрібної контрольної зони (блакитного кольору), але за збереження негативної динаміки ніяких розворотних патернів не спостергіається

немай то й нема. поза ринком

Обратите внимание на изменение маржинальных требований с понедельника.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:53

vovan_prm

виходить, що перебудована тижнева контрольна зона вже зламана вчорашнім закриттям нижче - і все начебто вказує на зниження

але по Євро індикатор НКЗ не має для мене вирішального значення, тому що я відслідковую ширші та важливіші показники грошового ринку (% ставки та їх диференціали)

позаяк дкую за зауваження

купуватиму по патерну всупереч зон.

ПС. дотримання ризик-менеджменту дозволяє спробувати реалізувати й таку ідею на середньострок
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:23

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:20 написав:торговий план з наступного тижня :

https://imgur.com/gallery/ausAl9c

вовків боятися - не ходитит до лісу.

маємо максимум тижня на 1,1054 (сьогодні) - проти мінімуму біля 1,0989 (відучора)

розворотний патерн нагору формується потихеньку, нагадаю, це не послідовність з двох-трьох свічок на кшталт доджика або бичого поглинання - а набагато ширша та складніша формація із декількох десятків окремих свічечок (для мене на робочому інтервалах h1/h4), де обов'язково має бути визначений контрольний екстремум, оновлення якого активує очікуваний напрямок торгівлі

тому вважаю що тиждень видався цілком продуктивним : без угод, але з на половину cформованим патерном на перспективу ))

ще один тиждень очікувань )))
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:34

курс спот 1,1072 - після максимуму 1,1089

і ми вже торгуємо єврика на Північ, зламавши низхідну тенденцію

фундамент % та ставки забезпечили парі EUR/USD розворот : учора Трамп зустрічався з головою ФРС Павелом та "пояснював" йому, що ставки по баксу суттєво вищі за ставки у конкурентів (у піддавки) - що у свою чергу й робить грінбек таким сильним

грудневе урізання має засвідчити що сторони про все домовилися.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:26

щодо EUR/USD

подальше звуження різниці у % довгострокових ставках поміж USD vs EUR має забезпечити помірне відновлення курсу Євро :

https://imgur.com/gallery/dTpIh3D

імовірно 4-те урізання у циклі коригування Федрезервом ставок нижче - у грудні чи в березні ? - сигналізуватиме навіть впертим доляровим бичкам, що треба пакувати валізи

загальновідомо, що саме довгострокові % ставки є надійним та сталим курсовим чинником динаміки курсів валют на тривалому горизонті.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:17

на екрані 1,1015 - обмежилися 1,1096 якраз 21/11

принципових змін технічого малюночку немає, хоча поточна тенденція знову формально низхідна
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