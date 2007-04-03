Обратите внимание на изменение маржинальных требований с понедельника.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:42
Обратите внимание на изменение маржинальных требований с понедельника.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:53
vovan_prm
виходить, що перебудована тижнева контрольна зона вже зламана вчорашнім закриттям нижче - і все начебто вказує на зниження
але по Євро індикатор НКЗ не має для мене вирішального значення, тому що я відслідковую ширші та важливіші показники грошового ринку (% ставки та їх диференціали)
позаяк дкую за зауваження
купуватиму по патерну всупереч зон.
ПС. дотримання ризик-менеджменту дозволяє спробувати реалізувати й таку ідею на середньострок
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:23
щодо EUR/USD
маємо максимум тижня на 1,1054 (сьогодні) - проти мінімуму біля 1,0989 (відучора)
розворотний патерн нагору формується потихеньку, нагадаю, це не послідовність з двох-трьох свічок на кшталт доджика або бичого поглинання - а набагато ширша та складніша формація із декількох десятків окремих свічечок (для мене на робочому інтервалах h1/h4), де обов'язково має бути визначений контрольний екстремум, оновлення якого активує очікуваний напрямок торгівлі
тому вважаю що тиждень видався цілком продуктивним : без угод, але з на половину cформованим патерном на перспективу ))
ще один тиждень очікувань )))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:34
курс спот 1,1072 - після максимуму 1,1089
і ми вже торгуємо єврика на Північ, зламавши низхідну тенденцію
фундамент % та ставки забезпечили парі EUR/USD розворот : учора Трамп зустрічався з головою ФРС Павелом та "пояснював" йому, що ставки по баксу суттєво вищі за ставки у конкурентів (у піддавки) - що у свою чергу й робить грінбек таким сильним
грудневе урізання має засвідчити що сторони про все домовилися.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 21 лис, 2019 10:26
щодо EUR/USD
подальше звуження різниці у % довгострокових ставках поміж USD vs EUR має забезпечити помірне відновлення курсу Євро :
імовірно 4-те урізання у циклі коригування Федрезервом ставок нижче - у грудні чи в березні ? - сигналізуватиме навіть впертим доляровим бичкам, що треба пакувати валізи
загальновідомо, що саме довгострокові % ставки є надійним та сталим курсовим чинником динаміки курсів валют на тривалому горизонті.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 27 лис, 2019 09:17
на екрані 1,1015 - обмежилися максимумом 1,1096 якраз 21/11
принципових змін технічого малюночку немає, хоча поточна тенденція знову формально низхідна
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 27 лис, 2019 12:25
купуватиму єврика на можливому зниженні до 1,0950
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:58
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