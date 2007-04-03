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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 673674675676
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:11

Как изменились курсы валют стран СНГ и Восточной Европы, доллар и цена на нефть в ноябре 2019-го и с начала года

https://banki24.by/news/3836-kak-izmenilis-kursy-valyut
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