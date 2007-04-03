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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:11
Как изменились курсы валют стран СНГ и Восточной Европы, доллар и цена на нефть в ноябре 2019-го и с начала года
диаграммы
Додано: Пон 09 гру, 2019 10:15
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:59
щодо EUR/USD
Євро 1,1135 - найближча ціль росту на +1 фігуру вище :
стаємо у довжину з будь якого відкату, з технічної точки зору було б добре дочекатися корекції десь до 1,1080-1,1060 із тісним стопом у 20 ппс
можливо вже сьогодні ЄЦБ забезпечить такий відкат
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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