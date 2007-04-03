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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 673674675676
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:11

Как изменились курсы валют стран СНГ и Восточной Европы, доллар и цена на нефть в ноябре 2019-го и с начала года

https://banki24.by/news/3836-kak-izmenilis-kursy-valyut
диаграммы
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 10:15

Being a EUR/USD strategist feels a whole lot like being paid for live commenting on the cardiogram of a dead patient these weeks. New all-time-lows in 1M implied EUR/USD vol as the central bank liquidity floodgates are wide open on both sides of the pond. Sing hallelujah, it’s first of December anyway.

:lol: :lol: :lol:
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:59

щодо EUR/USD

Євро 1,1135 - найближча ціль росту на +1 фігуру вище :

https://i.imgur.com/yrHO2MU.png

стаємо у довжину з будь якого відкату, з технічної точки зору було б добре дочекатися корекції десь до 1,1080-1,1060 із тісним стопом у 20 ппс

можливо вже сьогодні ЄЦБ забезпечить такий відкат
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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