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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 673674675676
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:11

Как изменились курсы валют стран СНГ и Восточной Европы, доллар и цена на нефть в ноябре 2019-го и с начала года

https://banki24.by/news/3836-kak-izmenilis-kursy-valyut
диаграммы
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 10:15

Being a EUR/USD strategist feels a whole lot like being paid for live commenting on the cardiogram of a dead patient these weeks. New all-time-lows in 1M implied EUR/USD vol as the central bank liquidity floodgates are wide open on both sides of the pond. Sing hallelujah, it’s first of December anyway.

:lol: :lol: :lol:
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:59

щодо EUR/USD

Євро 1,1135 - найближча ціль росту на +1 фігуру вище :

https://i.imgur.com/yrHO2MU.png

стаємо у довжину з будь якого відкату, з технічної точки зору було б добре дочекатися корекції десь до 1,1080-1,1060 із тісним стопом у 20 ппс

можливо вже сьогодні ЄЦБ забезпечить такий відкат
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:17

до речі, Євро має добрі перспективи у парах з франком та кабелем

купую по ринку EUR/GBP (0,8445) & EUR/CHF (1,0935)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:33

EUR/USD 1,1175 - нічний максимум 1,1200
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 14:18

1,1090

динаміка Євро й так була важко прогнозованою упродовж року, що минає, а перед новорічними святами із зниженням ринкової ліквідності його курс взагалі не підпорядковується якимось логічними поясненнями

зауважу, після набуття різнобічного досвіду торгівлі на форекс я особисто намагаюсь менше прогнозувати майбутні курси - більше ідентифікувати їх поточні тенденції, спираючись на об'єктивні статистичні дані з економічного фундаменту, й менше - на технічні індикатори

так ось, тривалий конфлікт порівняно міцного фундаменту (Єврозони проти США) із слабкою технікою EUR/USD змусив мене шукати інші ідеї - за межами FX, здебільшого утримуючись від торгівлі основними мажорами

інтуїція говорить, що варто чекати курс Євро нижче, тож здоровий глузд у підсумку приймає рішення - достроково піти на валютні Різдвяні канікули ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 15:26

хвилинка реклами ))

Статистика по одному з моїх рахунків (як керуючого) через сервіс MyFxBook :

https://i.imgur.com/WXobf9L.jpg

найголовніше на малюночку - червоним виділено фактичну максимальну тимчасову просадку, інвестор обрав план з цільовою доходністю у 30% річних, але й з просадкою в межах 15% (від стартового капіталу)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 15:31

ще один інвесторський рахунок, відкритий у другій половині Жовтня :

https://i.imgur.com/IHWQYHt.jpg

обрано робочий план з цільовою доходністю у 50% річних - з допустимою просадкою в межах 25% від капіталу
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2019 19:37

Декабрьский опрос Absolute Strategy Research

https://www.absolute-strategy.com/content/1681/MA%20Survey%20Q4%202019.pdf

Вероятность глобальной рецессии, EM и др..

Зображення
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:25

  ЛОБ написав:хвилинка реклами ))

Статистика по одному з моїх рахунків (як керуючого) через сервіс MyFxBook :

https://i.imgur.com/WXobf9L.jpg

найголовніше на малюночку - червоним виділено фактичну максимальну тимчасову просадку, інвестор обрав план з цільовою доходністю у 30% річних, але й з просадкою в межах 15% (від стартового капіталу)

а что рекламируете?
serp6769
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