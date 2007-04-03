диаграммы
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 гру, 2019 10:11
Как изменились курсы валют стран СНГ и Восточной Европы, доллар и цена на нефть в ноябре 2019-го и с начала года
диаграммы
Додано: Пон 09 гру, 2019 10:15
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:59
щодо EUR/USD
Євро 1,1135 - найближча ціль росту на +1 фігуру вище :
стаємо у довжину з будь якого відкату, з технічної точки зору було б добре дочекатися корекції десь до 1,1080-1,1060 із тісним стопом у 20 ппс
можливо вже сьогодні ЄЦБ забезпечить такий відкат
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 12 гру, 2019 13:17
до речі, Євро має добрі перспективи у парах з франком та кабелем
купую по ринку EUR/GBP (0,8445) & EUR/CHF (1,0935)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:33
EUR/USD 1,1175 - нічний максимум 1,1200
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 20 гру, 2019 14:18
1,1090
динаміка Євро й так була важко прогнозованою упродовж року, що минає, а перед новорічними святами із зниженням ринкової ліквідності його курс взагалі не підпорядковується якимось логічними поясненнями
зауважу, після набуття різнобічного досвіду торгівлі на форекс я особисто намагаюсь менше прогнозувати майбутні курси - більше ідентифікувати їх поточні тенденції, спираючись на об'єктивні статистичні дані з економічного фундаменту, й менше - на технічні індикатори
так ось, тривалий конфлікт порівняно міцного фундаменту (Єврозони проти США) із слабкою технікою EUR/USD змусив мене шукати інші ідеї - за межами FX, здебільшого утримуючись від торгівлі основними мажорами
інтуїція говорить, що варто чекати курс Євро нижче, тож здоровий глузд у підсумку приймає рішення - достроково піти на валютні Різдвяні канікули ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 20 гру, 2019 15:26
хвилинка реклами ))
Статистика по одному з моїх рахунків (як керуючого) через сервіс MyFxBook :
найголовніше на малюночку - червоним виділено фактичну максимальну тимчасову просадку, інвестор обрав план з цільовою доходністю у 30% річних, але й з просадкою в межах 15% (від стартового капіталу)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 20 гру, 2019 15:31
ще один інвесторський рахунок, відкритий у другій половині Жовтня :
обрано робочий план з цільовою доходністю у 50% річних - з допустимою просадкою в межах 25% від капіталу
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Суб 21 гру, 2019 19:37
Декабрьский опрос Absolute Strategy Research
Вероятность глобальной рецессии, EM и др..
Додано: Нед 22 гру, 2019 23:25
а что рекламируете?
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