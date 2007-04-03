1. Відкриваєте рахунок в іноземному банку (наприклад, Saxobank, Denmark). 2. Отримуєте є-декларацію на виведення коштів закордон. 3. Легально переказуєте свої $ або Є. 4. Звертаєтесь за інвестиційними порадами.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
вишукувати розворот не раціонально, у торгівлі варто розраховувати на збереження поточної тенденції, контр-тренд - частіше як виняток, а не робоче правило
на додаток хотів би зазначити, що найпоширеніший лінійний технічний аналіз (трендові канали, лінії підтримки, трикутники, тощо) занадто суб'єктивний фактор прийняття торгових рішень та на дистанції поступається слідуванню тенденції за контрольними корекційними зонами
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.