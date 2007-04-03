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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 674675676677
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 09:17

serp6769

торгівельні ідеї, до яких можна приєднатися.

1. Відкриваєте рахунок в іноземному банку (наприклад, Saxobank, Denmark).
2. Отримуєте є-декларацію на виведення коштів закордон.
3. Легально переказуєте свої $ або Є.
4. Звертаєтесь за інвестиційними порадами.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:42

AUD/CAD, h1 - приклад роботи по тренду :

https://i.imgur.com/vuJULY2.png

вишукувати розворот не раціонально, у торгівлі варто розраховувати на збереження поточної тенденції, контр-тренд - частіше як виняток, а не робоче правило

на додаток хотів би зазначити, що найпоширеніший лінійний технічний аналіз (трендові канали, лінії підтримки, трикутники, тощо) занадто суб'єктивний фактор прийняття торгових рішень та на дистанції поступається слідуванню тенденції за контрольними корекційними зонами
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:08

  ЛОБ Додано: Чет 12 гру, 2019 11:59 написав:Євро 1,1135 - найближча ціль росту на +1 фігуру вище :

https://i.imgur.com/yrHO2MU.png

стаємо у довжину з будь якого відкату, з технічної точки зору було б добре дочекатися корекції десь до 1,1080-1,1060 із тісним стопом у 20 ппс

бачу на екрані 1,1153 після досягнення 1,1066 20/12

не втримався :) https://i.imgur.com/m4VORBW.png
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:58

1,1220
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:02

гадаю Євро-патріоти цілком можуть розраховувати на більше у Новому Році, тож бажаю усім читачам гілочки реалізації своїх торгівельних Стратегій-2020 !
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:42

  ЛОБ написав:1,1220

Вчера закрылась последняя в этом году сделка на уровне 1,1203.
С наступающим!
Здоровья. Профита.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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