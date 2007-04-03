1. Відкриваєте рахунок в іноземному банку (наприклад, Saxobank, Denmark). 2. Отримуєте є-декларацію на виведення коштів закордон. 3. Легально переказуєте свої $ або Є. 4. Звертаєтесь за інвестиційними порадами.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
вишукувати розворот не раціонально, у торгівлі варто розраховувати на збереження поточної тенденції, контр-тренд - частіше як виняток, а не робоче правило
на додаток хотів би зазначити, що найпоширеніший лінійний технічний аналіз (трендові канали, лінії підтримки, трикутники, тощо) занадто суб'єктивний фактор прийняття торгових рішень та на дистанції поступається слідуванню тенденції за контрольними корекційними зонами
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Новости из района Ближнего Востока все знаю? Есть уже мысли, что нас может ждать в случае Большого П..ца и просто в случае Малого П..ца?
Имхо, но доллар и евро ждет падение, франк + йена + золото рост. Скорее всего фонда посыпется тоже. Не могу решить, что будет с фунтом. Вроде как Англия член коалиции, и фунт должен подупасть, но не помню, чтобы фунт и доллар одновременно падали. Исходя из логики фунт должен еще отрасти до скажем 1.4-1.45.
є думка, що Іран утримається від якихось негайних офіційних контр-заходів на адресу США
сподіваюсь локальної війни вдасться запобігти
EUR має цілком позитивні самостійні курсові чинники + технічне покращення на графіках
USD імовірно продовжить низхідне сковзання проти мажорів, золота та сировини після урізання базових % ставок, запровадження додаткових монетарних інструментів репо з боку ФРС та свідомого послаблення бюджетної дисципліни
фунт - російська рулетка, з ним краще взагалі не гратися до Брекзіту
також у мене є сумніви щодо неодмінного зміцнення CHF & JPY.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.