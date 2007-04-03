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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 675676677678>
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 09:17

serp6769

торгівельні ідеї, до яких можна приєднатися.

1. Відкриваєте рахунок в іноземному банку (наприклад, Saxobank, Denmark).
2. Отримуєте є-декларацію на виведення коштів закордон.
3. Легально переказуєте свої $ або Є.
4. Звертаєтесь за інвестиційними порадами.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:42

AUD/CAD, h1 - приклад роботи по тренду :

https://i.imgur.com/vuJULY2.png

вишукувати розворот не раціонально, у торгівлі варто розраховувати на збереження поточної тенденції, контр-тренд - частіше як виняток, а не робоче правило

на додаток хотів би зазначити, що найпоширеніший лінійний технічний аналіз (трендові канали, лінії підтримки, трикутники, тощо) занадто суб'єктивний фактор прийняття торгових рішень та на дистанції поступається слідуванню тенденції за контрольними корекційними зонами
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:08

  ЛОБ Додано: Чет 12 гру, 2019 11:59 написав:Євро 1,1135 - найближча ціль росту на +1 фігуру вище :

https://i.imgur.com/yrHO2MU.png

стаємо у довжину з будь якого відкату, з технічної точки зору було б добре дочекатися корекції десь до 1,1080-1,1060 із тісним стопом у 20 ппс

бачу на екрані 1,1153 після досягнення 1,1066 20/12

не втримався :) https://i.imgur.com/m4VORBW.png
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:58

1,1220
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гадаю Євро-патріоти цілком можуть розраховувати на більше у Новому Році, тож бажаю усім читачам гілочки реалізації своїх торгівельних Стратегій-2020 !
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:42

  ЛОБ написав:1,1220

Вчера закрылась последняя в этом году сделка на уровне 1,1203.
С наступающим!
Здоровья. Профита.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2020 20:27

Re: Валютный рынок в мире в свете возможной войны в Заливе

Новости из района Ближнего Востока все знаю? Есть уже мысли, что нас может ждать в случае Большого П..ца и просто в случае Малого П..ца?

Имхо, но доллар и евро ждет падение, франк + йена + золото рост. Скорее всего фонда посыпется тоже.
Не могу решить, что будет с фунтом. Вроде как Англия член коалиции, и фунт должен подупасть, но не помню, чтобы фунт и доллар одновременно падали.
Исходя из логики фунт должен еще отрасти до скажем 1.4-1.45.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 16:36

change_pm

є думка, що Іран утримається від якихось негайних офіційних контр-заходів на адресу США

сподіваюсь локальної війни вдасться запобігти

EUR має цілком позитивні самостійні курсові чинники + технічне покращення на графіках

USD імовірно продовжить низхідне сковзання проти мажорів, золота та сировини після урізання базових % ставок, запровадження додаткових монетарних інструментів репо з боку ФРС та свідомого послаблення бюджетної дисципліни

фунт - російська рулетка, з ним краще взагалі не гратися до Брекзіту

також у мене є сумніви щодо неодмінного зміцнення CHF & JPY.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 13:10

торговий план по EUR/USD - в пошуках довжини :

https://imgur.com/gallery/fhSdYLI

купівля по висхідній тенденції після формування робочого патерну в потрібному місці із збалансованим співвідношенням премії до ризику.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:22

за 10 хв до пейролів ...

1,1090 - ціна вже там, де ми її чекаємо - але без необхідного патерну, що вказував би на вичерпання низхідної корекції та відновлення очікуваної висхідної тенденції

не бачу особливих ризиків купити єврика прямо по ринку, але торгова система вимагає дотримання робочого алгоритму

тож, нам треба патерн : шаблон, модель поведінки ціни - або й візерунок ))
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