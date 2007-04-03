контрольний максимум 1,1110 перебили - спокійно стаємо у довжину
стоп можна розташувати або під локальним мінімумом дня 1,1084
або під мінімумами 20/12/19 біля 1,1065
саме короткий та збалансований стоп є запорукою спокою трейдера
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:48
контрольний максимум 1,1110 перебили - спокійно стаємо у довжину
стоп можна розташувати або під локальним мінімумом дня 1,1084
або під мінімумами 20/12/19 біля 1,1065
саме короткий та збалансований стоп є запорукою спокою трейдера
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Суб 11 січ, 2020 01:44
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