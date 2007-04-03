контрольний максимум 1,1110 перебили - спокійно стаємо у довжину
стоп можна розташувати або під локальним мінімумом дня 1,1084
або під мінімумами 20/12/19 біля 1,1065
саме короткий та збалансований стоп є запорукою спокою трейдера
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:48
контрольний максимум 1,1110 перебили - спокійно стаємо у довжину
стоп можна розташувати або під локальним мінімумом дня 1,1084
або під мінімумами 20/12/19 біля 1,1065
саме короткий та збалансований стоп є запорукою спокою трейдера
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Суб 11 січ, 2020 01:44
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:09
serp6769
здається державний Укргазбанк надавав послуги маржинальної торгівлі форекс, але моніторинг 2-х річної давнини вказував на безнадійне відставання у якості послуг (обмежений перелік інструментів, розширені своп-пункти при перенесенні позицій, тощо)
насправді професійний трейдінг висуває декілька важливих вимог безпосередньо до брокера, не дотримання яких призводить до виникнення високих системних ризиків.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:24
подальше звуження спреду між 10-ти річками США та ФРН підтримує негативні очікування й по баксу - він втрачатиме й надалі чи не єдину свою перевагу "carry trade" на порівняно вищих % ставках :
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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