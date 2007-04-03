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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 675676677678
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:48

контрольний максимум 1,1110 перебили - спокійно стаємо у довжину
стоп можна розташувати або під локальним мінімумом дня 1,1084
або під мінімумами 20/12/19 біля 1,1065

саме короткий та збалансований стоп є запорукою спокою трейдера
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 01:44

  ЛОБ написав: є запорукою спокою трейдера

скажите , а через кого какой банк или брокера можно торговать безопасно в украине ? как вы например
serp6769
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:09

serp6769

здається державний Укргазбанк надавав послуги маржинальної торгівлі форекс, але моніторинг 2-х річної давнини вказував на безнадійне відставання у якості послуг (обмежений перелік інструментів, розширені своп-пункти при перенесенні позицій, тощо)

насправді професійний трейдінг висуває декілька важливих вимог безпосередньо до брокера, не дотримання яких призводить до виникнення високих системних ризиків.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:24

подальше звуження спреду між 10-ти річками США та ФРН підтримує негативні очікування й по баксу - він втрачатиме й надалі чи не єдину свою перевагу "carry trade" на порівняно вищих % ставках :

https://invst.ly/phfba
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:09

  ЛОБ Додано: Чет 21 лис, 2019 11:26 написав:подальше звуження різниці у % довгострокових ставках поміж USD vs EUR має забезпечити помірне відновлення курсу Євро :

https://imgur.com/gallery/dTpIh3D

імовірно 4-те урізання у циклі коригування Федрезервом ставок нижче - у грудні чи в березні ? - сигналізуватиме навіть впертим доляровим бичкам, що треба пакувати валізи

загальновідомо, що саме довгострокові % ставки є надійним та сталим курсовим чинником динаміки курсів валют на тривалому горизонті.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:05

щодо EUR/USD

1,1024 після нічного мінімуму біля 1,1015

минулого тижня вийшов з лонгів, коли ситуація на ринках почала загострюватися
сумнозвісна "посмішка" доляра заперечує ризикові позиції - підтримує винятково захисні "safe haven" у CHF, JPY, XAU & державних облігаціях (Bonds)

на тижні засідає ФРС США

готовність ругелятора урізати ставки по баксу вже для боротьби з короновірусом стане аргументом для перезаходу у Євро пізніше й трошки нижче

тож спокійно спостерігає поза ринком.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:56

Євро знижується всупереч динаміці спреду % доходністей 10-ти річок США та ФРН : різниця ставок на користь бакса залишаться але продовжує звужуватися - зараз вже нижче позначки +2% річних

або ринок розраховує на додаткове "кліматичне" QE від нової головині ЄЦБ пані Лагард, або побоюється чергової хвилі безризикових потоків у долар США на зливі фондових індексів

або й усе разом

не забуваймо й про те, що перспективи переобрання Трампа на другий термін закладають вибухівку на майбутнє - торгівельну війну з Єрозоною та закінчення вимушеного перемир'я з Китаєм.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:54

щодо EUR/USD

середьострокова торгівельна ідея на купівлю :

https://i.imgur.com/3wy2gNX.png
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:20

  ЛОБ написав:середьострокова торгівельна ідея на купівлю :

https://i.imgur.com/3wy2gNX.png

Я бы расширил диапазон поиска точек входа до окресностей отметок 1,0935-1,0955.
Закрытие понедельника против закрытия пятницы делает вероятность такого события выше 60%.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:51

vovan_prm

слабке закриття дня та ще й без патерну утримує ідею у резерві
не маю нічого проти пошукати сетап-настанову нижче - біля 1,0950

до того ж бакс мав би отримати емоційний позитив від голосування у сенаті. не надовго

ідея - не догма, адаптуємось до ринку
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ЛОБ
 
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