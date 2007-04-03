контрольний максимум 1,1110 перебили - спокійно стаємо у довжину
стоп можна розташувати або під локальним мінімумом дня 1,1084
або під мінімумами 20/12/19 біля 1,1065
саме короткий та збалансований стоп є запорукою спокою трейдера
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:48
контрольний максимум 1,1110 перебили - спокійно стаємо у довжину
стоп можна розташувати або під локальним мінімумом дня 1,1084
або під мінімумами 20/12/19 біля 1,1065
саме короткий та збалансований стоп є запорукою спокою трейдера
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Суб 11 січ, 2020 01:44
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:09
serp6769
здається державний Укргазбанк надавав послуги маржинальної торгівлі форекс, але моніторинг 2-х річної давнини вказував на безнадійне відставання у якості послуг (обмежений перелік інструментів, розширені своп-пункти при перенесенні позицій, тощо)
насправді професійний трейдінг висуває декілька важливих вимог безпосередньо до брокера, не дотримання яких призводить до виникнення високих системних ризиків.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:24
подальше звуження спреду між 10-ти річками США та ФРН підтримує негативні очікування й по баксу - він втрачатиме й надалі чи не єдину свою перевагу "carry trade" на порівняно вищих % ставках :
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 15 січ, 2020 23:09
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 27 січ, 2020 14:05
щодо EUR/USD
1,1024 після нічного мінімуму біля 1,1015
минулого тижня вийшов з лонгів, коли ситуація на ринках почала загострюватися
сумнозвісна "посмішка" доляра заперечує ризикові позиції - підтримує винятково захисні "safe haven" у CHF, JPY, XAU & державних облігаціях (Bonds)
на тижні засідає ФРС США
готовність ругелятора урізати ставки по баксу вже для боротьби з короновірусом стане аргументом для перезаходу у Євро пізніше й трошки нижче
тож спокійно спостерігає поза ринком.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:56
Євро знижується всупереч динаміці спреду % доходністей 10-ти річок США та ФРН : різниця ставок на користь бакса залишаться але продовжує звужуватися - зараз вже нижче позначки +2% річних
або ринок розраховує на додаткове "кліматичне" QE від нової головині ЄЦБ пані Лагард, або побоюється чергової хвилі безризикових потоків у долар США на зливі фондових індексів
або й усе разом
не забуваймо й про те, що перспективи переобрання Трампа на другий термін закладають вибухівку на майбутнє - торгівельну війну з Єрозоною та закінчення вимушеного перемир'я з Китаєм.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:54
щодо EUR/USD
середьострокова торгівельна ідея на купівлю :
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:20
Я бы расширил диапазон поиска точек входа до окресностей отметок 1,0935-1,0955.
Закрытие понедельника против закрытия пятницы делает вероятность такого события выше 60%.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 06 лют, 2020 00:51
vovan_prm
слабке закриття дня та ще й без патерну утримує ідею у резерві
не маю нічого проти пошукати сетап-настанову нижче - біля 1,0950
до того ж бакс мав би отримати емоційний позитив від голосування у сенаті. не надовго
ідея - не догма, адаптуємось до ринку
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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