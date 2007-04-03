RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 676677678679
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:20

EUR/USD, weekly : https://i.imgur.com/QEwmxqg.png - з 1999 року

+ daily : https://i.imgur.com/9jTgLvF.png

на мою думку 2-х річний низхідний тренд добігає свого безславного кінця, але похід за ліквідністю у діпазон поміж 76,4% та 100% по фракталу росту 1,0340-1,2550 перед поверненням у аптренд мене не здивує
Востаннє редагувалось ЛОБ в Нед 09 лют, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10061
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 964 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:36

GBP/USD, weekly : https://i.imgur.com/FiGnPet.png (з 1986 року)

USD/CHF, weekly : https://i.imgur.com/FiGnPet.png (з 1994 року)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10061
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 964 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:42

USD/CAD, weekly : https://i.imgur.com/uQpWGaT.png

AUD/USD, weekly : https://i.imgur.com/J5TgMKs.png

NZD/USD, weekly : https://i.imgur.com/NiFI0rr.png

низхідний тренд товарних валют проти USD обумовлено хронічною та дещо абсурдною слабкістю товарно-сировинних ринків - на тлі невпинного стероїдного росту фондових ринків, які отримують додаткову вигоду від дешевої сировини
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10061
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 964 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:06

EUR/CHF, weekly : https://i.imgur.com/DVaevoW.png

EUR/GBP, weekly : https://i.imgur.com/gXQ8hsZ.png

проблеми у євро ще не закінчилися, а ось у фунта з виходом Британії з Євросоюзу з'вляться нові. згодом купуватимемо єдину багатостраждальну валюту ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10061
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 964 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 676677678679
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, ЛОБ і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1671, 1672, 1673
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16723 2084053
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 21:39
andrein
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 3850, 3851, 3852
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
38519 183758439
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 21:31
дарий
Валютный юмор 1 ... 15, 16, 17
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
168 286227
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2019 15:45
Libo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81460)
09.02.2020 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.