+ daily :
на мою думку 2-х річний низхідний тренд добігає свого безславного кінця, але похід за ліквідністю у діпазон поміж 76,4% та 100% по фракталу росту 1,0340-1,2550 перед поверненням у аптренд мене не здивує
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лют, 2020 21:20
EUR/USD, weekly :
+ daily :
на мою думку 2-х річний низхідний тренд добігає свого безславного кінця, але похід за ліквідністю у діпазон поміж 76,4% та 100% по фракталу росту 1,0340-1,2550 перед поверненням у аптренд мене не здивує
Востаннє редагувалось ЛОБ в Нед 09 лют, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Нед 09 лют, 2020 21:36
GBP/USD, weekly :
USD/CHF, weekly :
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Нед 09 лют, 2020 21:42
USD/CAD, weekly :
AUD/USD, weekly :
NZD/USD, weekly :
низхідний тренд товарних валют проти USD обумовлено хронічною та дещо абсурдною слабкістю товарно-сировинних ринків - на тлі невпинного стероїдного росту фондових ринків, які отримують додаткову вигоду від дешевої сировини
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:06
EUR/CHF, weekly :
EUR/GBP, weekly :
проблеми у євро ще не закінчилися, а ось у фунта з виходом Британії з Євросоюзу з'вляться нові. згодом купуватимемо єдину багатостраждальну валюту ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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