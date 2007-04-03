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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 676677678679
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:20

EUR/USD, weekly : https://i.imgur.com/QEwmxqg.png - з 1999 року

+ daily : https://i.imgur.com/9jTgLvF.png

на мою думку 2-х річний низхідний тренд добігає свого безславного кінця, але похід за ліквідністю у діпазон поміж 76,4% та 100% по фракталу росту 1,0340-1,2550 перед поверненням у аптренд мене не здивує
Востаннє редагувалось ЛОБ в Нед 09 лют, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:36

GBP/USD, weekly : https://i.imgur.com/FiGnPet.png (з 1986 року)

USD/CHF, weekly : https://i.imgur.com/FiGnPet.png (з 1994 року)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:42

USD/CAD, weekly : https://i.imgur.com/uQpWGaT.png

AUD/USD, weekly : https://i.imgur.com/J5TgMKs.png

NZD/USD, weekly : https://i.imgur.com/NiFI0rr.png

низхідний тренд товарних валют проти USD обумовлено хронічною та дещо абсурдною слабкістю товарно-сировинних ринків - на тлі невпинного стероїдного росту фондових ринків, які отримують додаткову вигоду від дешевої сировини
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:06

EUR/CHF, weekly : https://i.imgur.com/DVaevoW.png

EUR/GBP, weekly : https://i.imgur.com/gXQ8hsZ.png

проблеми у євро ще не закінчилися, а ось у фунта з виходом Британії з Євросоюзу з'вляться нові. згодом купуватимемо єдину багатостраждальну валюту ))
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:49

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Вів 04 лют, 2020 15:54 написав:середьострокова торгівельна ідея на купівлю : https://i.imgur.com/3wy2gNX.png

  ЛОБ Додано: Чет 06 лют, 2020 01:51 написав:слабке закриття дня та ще й без патерну утримує ідею у резерві
не маю нічого проти пошукати сетап-настанову нижче - біля 1,0950
ідея - не догма, адаптуємось до ринку

все поламалося у Єврика ))
очікую на розширення низхідного імпульсу після оновлення локальних мінімумів :
https://i.imgur.com/sV11j0f.png
буз угод - поза ринком
краще нудьгувати аніж приймати пігульки
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:06

слабкість Євро у кросах - проти фунта й франка також - не залишає місця пустим надіям купити єврика задешево на дальнє майбутнє

звичайно, на форексі все може змінитися блискавично на 180 градусів, але здоровий глузд вимагає бути консервативним : дати вже Євро впасти та відлежатися
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