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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 677678679680>
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:20

EUR/USD, weekly : https://i.imgur.com/QEwmxqg.png - з 1999 року

+ daily : https://i.imgur.com/9jTgLvF.png

на мою думку 2-х річний низхідний тренд добігає свого безславного кінця, але похід за ліквідністю у діпазон поміж 76,4% та 100% по фракталу росту 1,0340-1,2550 перед поверненням у аптренд мене не здивує
Востаннє редагувалось ЛОБ в Нед 09 лют, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:36

GBP/USD, weekly : https://i.imgur.com/FiGnPet.png (з 1986 року)

USD/CHF, weekly : https://i.imgur.com/FiGnPet.png (з 1994 року)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:42

USD/CAD, weekly : https://i.imgur.com/uQpWGaT.png

AUD/USD, weekly : https://i.imgur.com/J5TgMKs.png

NZD/USD, weekly : https://i.imgur.com/NiFI0rr.png

низхідний тренд товарних валют проти USD обумовлено хронічною та дещо абсурдною слабкістю товарно-сировинних ринків - на тлі невпинного стероїдного росту фондових ринків, які отримують додаткову вигоду від дешевої сировини
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:06

EUR/CHF, weekly : https://i.imgur.com/DVaevoW.png

EUR/GBP, weekly : https://i.imgur.com/gXQ8hsZ.png

проблеми у євро ще не закінчилися, а ось у фунта з виходом Британії з Євросоюзу з'вляться нові. згодом купуватимемо єдину багатостраждальну валюту ))
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:49

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Вів 04 лют, 2020 15:54 написав:середьострокова торгівельна ідея на купівлю : https://i.imgur.com/3wy2gNX.png

  ЛОБ Додано: Чет 06 лют, 2020 01:51 написав:слабке закриття дня та ще й без патерну утримує ідею у резерві
не маю нічого проти пошукати сетап-настанову нижче - біля 1,0950
ідея - не догма, адаптуємось до ринку

все поламалося у Єврика ))
очікую на розширення низхідного імпульсу після оновлення локальних мінімумів :
https://i.imgur.com/sV11j0f.png
буз угод - поза ринком
краще нудьгувати аніж приймати пігульки
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:06

слабкість EUR у кросах - проти GBP & CHF, а також CAD, AUD, NZD - не залишає місця пустим сподіванням купити єврика задешево на дальнє майбутнє

звичайно, на форексі все може змінитися блискавично на 180 градусів, але здоровий глузд вимагає бути консервативним : треба дати вже Євро впасти, відлежатися та показати хоч якусь позитивну динаміку
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:44

  ЛОБ написав:
  ЛОБ Додано: Вів 04 лют, 2020 15:54 написав:середьострокова торгівельна ідея на купівлю : https://i.imgur.com/3wy2gNX.png

  ЛОБ Додано: Чет 06 лют, 2020 01:51 написав:слабке закриття дня та ще й без патерну утримує ідею у резерві
не маю нічого проти пошукати сетап-настанову нижче - біля 1,0950
ідея - не догма, адаптуємось до ринку

все поламалося у Єврика ))
очікую на розширення низхідного імпульсу після оновлення локальних мінімумів :
https://i.imgur.com/sV11j0f.png
буз угод - поза ринком
краще нудьгувати аніж приймати пігульки


Есть вероятность, что еврик взял курс на закрытие "гепа Макрона" апреля 2017г.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:13

vovan_prm

так, старі гріхи не пускають Євро нагору

маю визнати, що загалом я був занадто оптимістичним на рахунок єврика, хоча й сприймав адекватно ризики та припускав гальмування позитивної динаміки упродовж 2019 року

навіть після трьох урізань USD залишається номінальним королем керрі-трейд
Востаннє редагувалось ЛОБ в Чет 13 лют, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:16

  ЛОБ Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:56 написав:па'мятаймо про не закритий геп 1,0724 (закриття 21/04/17) - 1,0821 (мінімум 24/04/17) на перемозі Макрона (над Лепен) у Франції, але його закриття не є обов'язковою умовою поверення у висхідний тренд

будь які спроби зниження мають обмежитися позначкою 1,10
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:22

Торгівельна ідея на продаж NZD/CAD

  ЛОБ Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:04 написав:NZD/CAD на тижневому, денному та 4-годинному інтервалах :
https://i.imgur.com/4GA9iYp.jpg +
https://i.imgur.com/4iPqJAq.jpg +
https://i.imgur.com/6PVFTaF.jpg
усе повністю тотожньо до AUD/CAD

  ЛОБ Додано: Вів 19 лют, 2019 13:02 написав:тримаємо руку на пульсі :

https://i.imgur.com/zHsKeM0.jpg +
(панорамний малюночок на тижневих інтервалах з 2001 року)

https://i.imgur.com/vYgqZJz.jpg +
(розширену вершину з 2011 року побудовано)

https://i.imgur.com/4EmSw9i.jpg
(низхідна послідовність на денних)

імовірний відскок на узгодженні тарифної суперечки США-Китай може лишень відкласти реалізацію на квартал-два, але не скасувати ідею загалом

  ЛОБ Додано: Вів 14 тра, 2019 11:38 написав:25 березня NZD спромігся вирости проти CAD аж до позначки 0,9280
щоб після очікуваного урізання базової ставки РБНЗ впасти до 0,8790
а це означає мінус 5,5% на користь коротких позицій - зовсім не погано як для товарного крос-курсу оминаючи занадто ризиковий та перекуплений USD
зараз бачу на екрані спот 0,8860
додаємо з можливих висхідних відкатів - тримаємо далі
цілі зниження простягаються орієнтовно до рівнів 0,85 - 0,83

циклічний мінімум 0,8230 (01/10/19)

знову нещодавно продавав від 0,8750-0,8800, але схильний закривати трейд через нафтову залежність та відповідні проблеми Канади (сорт WCS) : роздутий кліматичний хайп призводить до виведення інвестицій із нафто-газового сектору та хронічого падіння нафтових акцій

це закінчиться погано для проплачених кліматиків, затяжний період недоінвестування згодом призведе до суттєвого росту нафтових цін, але вже після мелтдауну у секторі та ланцюжка корпоративних дефолтів та банкрутств

загалом на реалізацію ідеї пішло півтора року.
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