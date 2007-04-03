+ daily :
на мою думку 2-х річний низхідний тренд добігає свого безславного кінця, але похід за ліквідністю у діпазон поміж 76,4% та 100% по фракталу росту 1,0340-1,2550 перед поверненням у аптренд мене не здивує
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 лют, 2020 21:20
EUR/USD, weekly :
+ daily :
на мою думку 2-х річний низхідний тренд добігає свого безславного кінця, але похід за ліквідністю у діпазон поміж 76,4% та 100% по фракталу росту 1,0340-1,2550 перед поверненням у аптренд мене не здивує
Востаннє редагувалось ЛОБ в Нед 09 лют, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Нед 09 лют, 2020 21:36
GBP/USD, weekly :
USD/CHF, weekly :
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Нед 09 лют, 2020 21:42
USD/CAD, weekly :
AUD/USD, weekly :
NZD/USD, weekly :
низхідний тренд товарних валют проти USD обумовлено хронічною та дещо абсурдною слабкістю товарно-сировинних ринків - на тлі невпинного стероїдного росту фондових ринків, які отримують додаткову вигоду від дешевої сировини
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:06
EUR/CHF, weekly :
EUR/GBP, weekly :
проблеми у євро ще не закінчилися, а ось у фунта з виходом Британії з Євросоюзу з'вляться нові. згодом купуватимемо єдину багатостраждальну валюту ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:49
щодо EUR/USD
все поламалося у Єврика ))
очікую на розширення низхідного імпульсу після оновлення локальних мінімумів :
буз угод - поза ринком
краще нудьгувати аніж приймати пігульки
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:06
слабкість EUR у кросах - проти GBP & CHF, а також CAD, AUD, NZD - не залишає місця пустим сподіванням купити єврика задешево на дальнє майбутнє
звичайно, на форексі все може змінитися блискавично на 180 градусів, але здоровий глузд вимагає бути консервативним : треба дати вже Євро впасти, відлежатися та показати хоч якусь позитивну динаміку
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 13 лют, 2020 17:44
Есть вероятность, что еврик взял курс на закрытие "гепа Макрона" апреля 2017г.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:13
vovan_prm
так, старі гріхи не пускають Євро нагору
маю визнати, що загалом я був занадто оптимістичним на рахунок єврика, хоча й сприймав адекватно ризики та припускав гальмування позитивної динаміки упродовж 2019 року
навіть після трьох урізань USD залишається номінальним королем керрі-трейд
Востаннє редагувалось ЛОБ в Чет 13 лют, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:16
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:22
Торгівельна ідея на продаж NZD/CAD
циклічний мінімум 0,8230 (01/10/19)
знову нещодавно продавав від 0,8750-0,8800, але схильний закривати трейд через нафтову залежність та відповідні проблеми Канади (сорт WCS) : роздутий кліматичний хайп призводить до виведення інвестицій із нафто-газового сектору та хронічого падіння нафтових акцій
це закінчиться погано для проплачених кліматиків, затяжний період недоінвестування згодом призведе до суттєвого росту нафтових цін, але вже після мелтдауну у секторі та ланцюжка корпоративних дефолтів та банкрутств
загалом на реалізацію ідеї пішло півтора року.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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