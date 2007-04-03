ЛОБ Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:02 написав:AUD/CAD на тижневому, денному та 4-годинному інтервалах :
https://i.imgur.com/3BhwBtC.jpg+ https://i.imgur.com/KseKQ31.jpg+ https://i.imgur.com/47M5jUt.jpg
чекаємо на розвиток корекції, гальмування висхідної динаміки, перші сигнали на розворот => стаємо на продаж в межах основного діючого низхідного тренду
ЛОБДодано: Чет 22 лис, 2018 14:02 написав:Торгівельна ідея на продаж AUD/CAD - актуалізація на різних інтервалах :
https://i.imgur.com/WK7oHbK.jpg- на тижнях https://i.imgur.com/ca0bYCw.jpg- на днях https://i.imgur.com/dfF3ikl.jpg- на 4-х годинах https://i.imgur.com/65DBg3k.jpg- на 1-й годині https://i.imgur.com/07WmW6A.png- робочий 30-хв графік з розміткою зон
залишилося ще трошки зачекати на формування патерну на вхід
ЛОБ Додано: Сер 06 лют, 2019 23:11 написав:Оновлення технічного малюночку на тижневих інтервалах :
https://i.imgur.com/BHVJu90.jpg https://i.imgur.com/dRcU2IA.jpg
ось так місяцями вичікуємо на трейд, формуємо позиції траншами ... й забуваємо про неї на квартал-два
циклічний мінімум 0,8835 (02/10/19)