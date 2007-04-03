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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 677678679680
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:24

Торгівельна ідея на продаж AUD/CAD

  ЛОБ Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:02 написав:AUD/CAD на тижневому, денному та 4-годинному інтервалах :

https://i.imgur.com/3BhwBtC.jpg +
https://i.imgur.com/KseKQ31.jpg +
https://i.imgur.com/47M5jUt.jpg

чекаємо на розвиток корекції, гальмування висхідної динаміки, перші сигнали на розворот => стаємо на продаж в межах основного діючого низхідного тренду

  ЛОБДодано: Чет 22 лис, 2018 14:02 написав:Торгівельна ідея на продаж AUD/CAD - актуалізація на різних інтервалах :

https://i.imgur.com/WK7oHbK.jpg - на тижнях
https://i.imgur.com/ca0bYCw.jpg - на днях
https://i.imgur.com/dfF3ikl.jpg - на 4-х годинах
https://i.imgur.com/65DBg3k.jpg - на 1-й годині
https://i.imgur.com/07WmW6A.png - робочий 30-хв графік з розміткою зон

залишилося ще трошки зачекати на формування патерну на вхід
  ЛОБ Додано: Чет 10 січ, 2019 12:52 написав:
де шукати раціо у спрямованому трендовому просуванні упродовж 2019 року :
...
Short AUD/CAD & NZD/CAD ...

  ЛОБ Додано: Сер 06 лют, 2019 23:11 написав:Оновлення технічного малюночку на тижневих інтервалах :

https://i.imgur.com/BHVJu90.jpg
https://i.imgur.com/dRcU2IA.jpg

ось так місяцями вичікуємо на трейд, формуємо позиції траншами ... й забуваємо про неї на квартал-два

циклічний мінімум 0,8835 (02/10/19)
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:47

щодо CAD

ринок на 40% враховує урізання % ставок банком Канади у Квітні

але негативний вплив епідемії короновірусу на економічний розвиток Китаю та Азії також пригнічуватиме курсові перспективи відновлення валют Океанії AUD & NZD

отже, низхідний тренд у AUD/CAD & NZD/CAD ще деякий час скоріше продовжуватиметься - аж до отримання чітких стгналів від BoC
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:48

щодо EUR/USD

вже 1,0827 - а сигналів на купівлю ще нема

нагадаю, 31/12/2019 Євро був на позначці 1,1238

як на мене актуальним є блискавчине оновлення мінімумів, але не викуп діпів
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:45

1,0792

коли на ринок вийдуть покупці, ми це побачимо
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:37

1,0777

новий локальний мінімум, проте ціна пригальмовує, виявляє схильність відскакувати від лоїв, а не прискорюватися донизу - імовірно, близьких стопів на лонги просто вже немає, а ось продавці мають опускати свої нижче

гадаю, на часі висхідна технічна корекція.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:21

  ЛОБ написав:1,0777

новий локальний мінімум, проте ціна пригальмовує, виявляє схильність відскакувати від лоїв, а не прискорюватися донизу - імовірно, близьких стопів на лонги просто вже немає, а ось продавці мають опускати свої нижче

гадаю, на часі висхідна технічна корекція.

Рискну предположить, что пара может прогуляться в район отметки 1,0700.
Во-первых там расположилась следующая по тренду КЗ.
Во-вторых заодно закрывается давний "гэп Макрона".
Как бы там ни было, при закрытии ниже 1,0784 - открою шорт к 1,0716.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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