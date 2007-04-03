Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 лют, 2020 19:24
ЛОБ Додано: Чет 10 січ, 2019 12:52 написав:
де шукати раціо у спрямованому трендовому просуванні упродовж 2019 року :
...
Short AUD/CAD & NZD/CAD ...
циклічний мінімум 0,8835 (02/10/19)
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:47
ринок на 40% враховує урізання % ставок банком Канади у Квітні
але негативний вплив епідемії короновірусу на економічний розвиток Китаю та Азії також пригнічуватиме курсові перспективи відновлення валют Океанії AUD & NZD отже, низхідний тренд у AUD/CAD & NZD/CAD ще деякий час скоріше продовжуватиметься - аж до отримання чітких стгналів від BoC
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Додано: Вів 18 лют, 2020 13:48
вже
- а сигналів на купівлю ще нема 1,0827 нагадаю, 31/12/2019 Євро був на позначці 1,1238 як на мене актуальним є блискавчине оновлення мінімумів, але не викуп діпів
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Додано: Вів 18 лют, 2020 15:45
1,0792 коли на ринок вийдуть покупці, ми це побачимо
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Додано: Чет 20 лют, 2020 11:37
1,0777 новий локальний мінімум, проте ціна пригальмовує, виявляє схильність відскакувати від лоїв, а не прискорюватися донизу - імовірно, близьких стопів на лонги просто вже немає, а ось продавці мають опускати свої нижче гадаю, на часі висхідна технічна корекція.
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ЛОБ
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Додано: Чет 20 лют, 2020 12:21
ЛОБ написав: 1,0777
новий локальний мінімум, проте ціна пригальмовує, виявляє схильність відскакувати від лоїв, а не прискорюватися донизу - імовірно, близьких стопів на лонги просто вже немає, а ось продавці мають опускати свої нижче
гадаю, на часі висхідна технічна корекція.
Рискну предположить, что пара может прогуляться в район отметки 1,0700.
Во-первых там расположилась следующая по тренду КЗ.
Во-вторых заодно закрывается давний "гэп Макрона".
Как бы там ни было, при закрытии ниже 1,0784 - открою шорт к 1,0716.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Додано: Чет 20 лют, 2020 18:29
vovan_prm так, усе на боці продавців - статистика вказує на переваги коротких позицій але мене взагалі не переймає питання дійде кудись євробакс чи ні - чи закриє якийсь давнішній геп спостерігаю за розвитком подій на фондовому ринку а у драгметалах, а форекс відійшов зараз на другорядний план на бакс та мажори очікує підвищена волатильність, не певен, що на користь змія а ось драги наскирдував та спробую потримати - разом із шортами по індексах (SPY, NDX, ETF XLK)
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ЛОБ
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