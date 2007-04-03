новий локальний мінімум, проте ціна пригальмовує, виявляє схильність відскакувати від лоїв, а не прискорюватися донизу - імовірно, близьких стопів на лонги просто вже немає, а ось продавці мають опускати свої нижче
гадаю, на часі висхідна технічна корекція.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
новий локальний мінімум, проте ціна пригальмовує, виявляє схильність відскакувати від лоїв, а не прискорюватися донизу - імовірно, близьких стопів на лонги просто вже немає, а ось продавці мають опускати свої нижче
гадаю, на часі висхідна технічна корекція.
Рискну предположить, что пара может прогуляться в район отметки 1,0700. Во-первых там расположилась следующая по тренду КЗ. Во-вторых заодно закрывается давний "гэп Макрона". Как бы там ни было, при закрытии ниже 1,0784 - открою шорт к 1,0716.
новий локальний мінімум, проте ціна пригальмовує, виявляє схильність відскакувати від лоїв, а не прискорюватися донизу - імовірно, близьких стопів на лонги просто вже немає, а ось продавці мають опускати свої нижче
гадаю, на часі висхідна технічна корекція.
1,0863
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.