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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 680681682683
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:28

tobias

легко, навіть можемо закріпитися вище 1,15
18/03 засідає ФРС, що має прокурликати на додачу др урізань ще один голубиний приспів
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:03

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 02 бер, 2020 19:25 написав:1,1164 !

наступна ціль 1,1238 - попередній максимум від 31/12/19 у поточному низхідному тренді

від неї шпекулі ризикуватимуть ставати на короткий продаж валютної пари
отже, схильний викуповувати корекційні діпи, готуючись до тактичного перевороту у шорт разом із натовпом

на ширший середньострок бачу бичий тренд.

1,1244 - ціль досягнуто. від шортів варто поки що відмовитися до з'ясування.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10118
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 979 раз.
 
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  #<1 ... 680681682683
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