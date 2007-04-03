tobias
легко, навіть можемо закріпитися вище 1,15
18/03 засідає ФРС, що має прокурликати на додачу др урізань ще один голубиний приспів
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 бер, 2020 14:28
tobias
легко, навіть можемо закріпитися вище 1,15
18/03 засідає ФРС, що має прокурликати на додачу др урізань ще один голубиний приспів
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:03
щодо EUR/USD
1,1244 - ціль досягнуто. від шортів варто поки що відмовитися до з'ясування.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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