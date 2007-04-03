tobias
легко, навіть можемо закріпитися вище 1,15
18/03 засідає ФРС, що має прокурликати на додачу др урізань ще один голубиний приспів
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 бер, 2020 14:28
tobias
легко, навіть можемо закріпитися вище 1,15
18/03 засідає ФРС, що має прокурликати на додачу др урізань ще один голубиний приспів
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:03
щодо EUR/USD
1,1244 - ціль досягнуто. від шортів варто поки що відмовитися до з'ясування.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:35
1,1340
о, зупинись, миттєвість, ти прекрасна !
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:13
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:14
tobias
не вбачаю жодних паралелей з 2008 роком
+273 тис робочих місць за лютий - на додачу до +225 тис у січні
у США створено півмільйона нових робочих місць за 2 місяці 2020 року
вважаю за потрібне регулярно фіксувати профіт, 1,1354 мене влаштовує
частенько з понеділка настрої перемикаються, ринки переходять до корекції
і хоча гравці на фондовому ринку на межі нервового зриву та шукають як вистибнути з акцій, урізання ставок та безоплатна ліквідність може утримати фонду від зливу за умови спаду медія-епідемії короновірусу
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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