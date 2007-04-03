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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 680681682683
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:28

tobias

легко, навіть можемо закріпитися вище 1,15
18/03 засідає ФРС, що має прокурликати на додачу др урізань ще один голубиний приспів
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 00:03

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 02 бер, 2020 19:25 написав:1,1164 !

наступна ціль 1,1238 - попередній максимум від 31/12/19 у поточному низхідному тренді

від неї шпекулі ризикуватимуть ставати на короткий продаж валютної пари
отже, схильний викуповувати корекційні діпи, готуючись до тактичного перевороту у шорт разом із натовпом

на ширший середньострок бачу бичий тренд.

1,1244 - ціль досягнуто. від шортів варто поки що відмовитися до з'ясування.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:35

1,1340

о, зупинись, миттєвість, ти прекрасна !
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:13

  ЛОБ написав:1,1340

euro вверх, фонда вниз... щось таке було в 2008-2009?
Тоді сходили на 1.4-1.58
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:14

tobias

не вбачаю жодних паралелей з 2008 роком

+273 тис робочих місць за лютий - на додачу до +225 тис у січні
у США створено півмільйона нових робочих місць за 2 місяці 2020 року

вважаю за потрібне регулярно фіксувати профіт, 1,1354 мене влаштовує
частенько з понеділка настрої перемикаються, ринки переходять до корекції

і хоча гравці на фондовому ринку на межі нервового зриву та шукають як вистибнути з акцій, урізання ставок та безоплатна ліквідність може утримати фонду від зливу за умови спаду медія-епідемії короновірусу
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:08

щодо EUR/USD

після досягнення 1,1494 маємо відкат до 1,1350

хотів би наголосити, що навіть зараз після зламу низхідного тренду, вбивчого для бакса урізання % ставок Федрезервом (далі буде), динаміка ЄВРО не стане одностороннім рухом тільки у висхідному напрямку

після подолання позначки 1,1238 (макс 31/12/19) та належного технічного прискорення нагору перед гравцями постає ціль 1,1569 - максимум усього 2019 року

чекаємо на корекцію аби перезайти на купівлю у довжину :

https://i.imgur.com/M4eLiRM.png

корекційний відкат за найконсервативнішим для євро-патріотів сценарієм.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:57

Buffett on margin debt:
"If you're smart you don't need it and if you're dumb you shouldn't be using it."
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:36

ЛОБ
"Мягкая коррекция" на 1.1350 превратилась в голову-плечи?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:58

kluychkooleg
можливість глибокої корекції розглядалася та передбачена на малюночку вище

будь яка графічна фігура технічного характеру не є статистично достовірним сигналом у прийнятті торгівельних рішень

та ба ще й в умовах підвищеної волатильності на короновірусі

голів у тренді може бути декілька))
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:59

  ЛОБ написав:kluychkooleg
можливість глибокої корекції розглядалася та передбачена на малюночку вище

будь яка графічна фігура технічного характеру не є статистично достовірним сигналом у прийнятті торгівельних рішень

та ба ще й в умовах підвищеної волатильності на короновірусі

голів у тренді може бути декілька))


1,1140 - это еще коррекция или уже "прощайте мечты о 1,15 - 1,20"?
kluychkooleg
 
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