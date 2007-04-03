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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 681682683684
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:01

мінімум дня 1,1055

очікувано, блискавично й без зайвих нервів

логіку корекції до фібо рівнів у 50% -61,8% та у тестуванні зони прориву дотримано

бачу на екрані жвавий відскок до 1,1188
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10132
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  #<1 ... 681682683684
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