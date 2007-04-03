Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2020 20:01
мінімум дня
1,1055 очікувано, блискавично й без зайвих нервів логіку корекції до фібо рівнів у 50% -61,8% та у тестуванні зони прориву дотримано бачу на екрані жвавий відскок до 1,1188
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ЛОБ
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Додано: Вів 17 бер, 2020 13:13
ЛОБ написав:
мінімум дня
1,1055
очікувано, блискавично й без зайвих нервів
логіку корекції до фібо рівнів у 50% -61,8% та у тестуванні зони прориву дотримано
бачу на екрані жвавий відскок до
1,1188
Ну что ставку ФРС понизило до нуля, где 1,15 по Евро?
Тут как бы 1,05 не было.
Надеюсь, ни о какой коррекции уже писать не будете?
kluychkooleg
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Додано: Вів 17 бер, 2020 15:06
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tobias
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Додано: Вів 17 бер, 2020 15:31
kluychkooleg написав:
Ну что ставку ФРС понизило до нуля, где 1,15 по Евро?
Тут как бы 1,05 не было.
Надеюсь, ни о какой коррекции уже писать не будете?
якесь дитяче запитання "гдє по 1,15" - буде 1,20 від вас подяки не дочекаєся, а як курс впав, то якісь вимоги ))
дивитися форекс правило #1 :
курс будь якої світової валюти може набувати будь якого числового значення
в умовах ринкової паніки - усе це може статися блискавично по декілька разів - в обидва напрямки
тому правило #2 : підвищену волатильність варто перечікувати поза ринком
закрити позиції та вийти з ринку - завжди найпростіший вихід, особливо перебуваючи у зоні профіту : ні ти - ні ринок - ніхто нікому й нічого не винен
зважаючи на урізання ставок ФРС США до 0% річних та подальше звуження диференціалу ставок USD vs EUR курс бакса почемчикує на Південь як тільки спаде пил
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ЛОБ
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Додано: Вів 17 бер, 2020 16:00
ЛОБ Додано: Чет 20 лют, 2020 12:37 написав: 1,0777
новий локальний мінімум, проте ціна пригальмовує, виявляє схильність відскакувати від лоїв, а не прискорюватися донизу - імовірно, близьких стопів на лонги просто вже немає, а ось продавці мають опускати свої нижче
гадаю, на часі висхідна технічна корекція. ЛОБ Додано: Чет 27 лют, 2020 17:06 написав: 1,0975
день вище
1,0935
призведе до остаточної зміни середньострокової тенденції на висхідну
з такою кількістю сторонніх курсових шумів варто орієнтуватися на "монетарні" прилади навігації ЛОБ Додано: П'ят 28 лют, 2020 13:44 написав: EUR/USD 1.1052
подібна тенденція виходить за межі відскоку чи технічної корекції.
невже ми дочекалися розвороту ? цілком імовірно, що ТАК.
ЛОБ Додано: Пон 02 бер, 2020 19:25 написав: 1,1164 ! наступна ціль 1,1238
- попередній максимум від 31/12/19 у поточному низхідному тренді
від неї шпекулі ризикуватимуть ставати на короткий продаж валютної пари
отже, схильний викуповувати корекційні діпи
, готуючись до тактичного перевороту у шорт разом із натовпом
на ширший середньострок бачу бичий тренд.
ЛОБ Додано: П'ят 06 бер, 2020 01:03 написав: 1,1244
- ціль досягнуто. від шортів варто поки що відмовитися до з'ясування.
ЛОБ Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:35 написав: 1,1340 ЛОБ Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:14 написав:
...
вважаю за потрібне регулярно фіксувати профіт, 1,1354 мене влаштовує частенько з понеділка настрої перемикаються, ринки переходять до корекції
...
ЛОБ Додано: Вів 10 бер, 2020 13:08 написав:
після досягнення
1,1494
маємо відкат до
1,1350 хотів би наголосити, що навіть зараз після зламу низхідного тренду, вбивчого для бакса урізання % ставок Федрезервом (далі буде), динаміка ЄВРО не стане одностороннім рухом тільки у висхідному напрямку
...
чекаємо на корекцію аби перезайти на купівлю у довжину :
https://i.imgur.com/M4eLiRM.png
корекційний відкат за найконсервативнішим для євро-патріотів сценарієм.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
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