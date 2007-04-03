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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 682683684685
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:43

Re: Валютный рынок в мире

  ЛОБ написав:переобрання Трампа-2 стане катастрофою для Америки спочатку на макрорівні, а вже потім на рівні індивідуальних мікрофінансів, перемога демократа Байдена (при усій повазі до нього) - просто черговою циклічною рецесієюз іншого боку, дешева нафта та низькі товарно-сировинні ціни у купі з близько нульовими базовими % ставками полегшуватимуть економічні умови, тому рецесія може обмежитися не тривалою корекцією фондових ринків

Чому ви вважаэте Трампа - катастрофою ? Э аргументи переконливі ? Вважєте богато помилок Трамп зробив ? Я не дуже придивлявся - не помітив. Нагадайте, будь ласка. Цікаво пишете.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:01

  ЛОБ написав:1,1014 після 1,0973

менше ніж за 1 місяць, курс сходив на 7+ фігур та повернувся до зони висхідного прориву

коротше кажучи, є перезахід на купівлю Євро (з другої спроби)


До 1.14 відростем?
slonic32
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