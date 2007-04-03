RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 684685686687
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:14

звісно, максимум дня по Євро на 1,0826 ще нічого не означає.

знову попереду важкий підйом, корекційні падіння та ... новий тренд ?

стоп на місці (безпечному).
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10162
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 998 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:26

максимум дня 1,0887

синиця чи журавель ? - я обираю журавля, а не 2 фігури (плаваючого) профіту.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10162
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 998 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:29

Re: Валютный рынок в мире

ВОЗ говорит, что США могут стать новым эпицентром коронавируса. Такое развитие событий будет явно не в пользу доллара.
Weltbuerger
 
Повідомлень: 904
З нами з: 04.04.09
Подякував: 119 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:05

Weltbuerger
Трамп забороняв своїй команді будь яке згадування про загрозу для США у перші тижні поширення короновірусу у Китаї - аби не сполохати інвесторів, щоб ті у свою чергу не повискакували з акцій та фондових індексів

надимання щік, заспокійливі заяви мовляв у нас все гуд призвели до такого стрімкого розповсюдження вірусу у Нью-Йорці та Вашингтоні

відсутність підготовчої роботи, запізніла реакція, спроби применшити реальну загрозу призвели до виникнення справжньої паніки - як у суспільстві, так і на фондовому ринку
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10162
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 998 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 684685686687
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Аlександр, user412, zzzzzz, ЛОБ і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 4755, 4756, 4757
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
47563 186583330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 22:18
juristkostya
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 512, 513, 514
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 22:34
5136 521480
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 22:09
ЛАД
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1724, 1725, 1726
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17259 2171550
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 19:16
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.