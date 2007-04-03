звісно, максимум дня по Євро на 1,0826 ще нічого не означає.
знову попереду важкий підйом, корекційні падіння та ... новий тренд ?
стоп на місці (безпечному).
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 бер, 2020 17:14
звісно, максимум дня по Євро на 1,0826 ще нічого не означає.
знову попереду важкий підйом, корекційні падіння та ... новий тренд ?
стоп на місці (безпечному).
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:26
максимум дня 1,0887
синиця чи журавель ? - я обираю журавля, а не 2 фігури (плаваючого) профіту.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 24 бер, 2020 20:29
Re: Валютный рынок в мире
ВОЗ говорит, что США могут стать новым эпицентром коронавируса. Такое развитие событий будет явно не в пользу доллара.
Додано: Вів 24 бер, 2020 22:05
Weltbuerger
Трамп забороняв своїй команді будь яке згадування про загрозу для США у перші тижні поширення короновірусу у Китаї - аби не сполохати інвесторів, щоб ті у свою чергу не повискакували з акцій та фондових індексів
надимання щік, заспокійливі заяви мовляв у нас все гуд призвели до такого стрімкого розповсюдження вірусу у Нью-Йорці та Вашингтоні
відсутність підготовчої роботи, запізніла реакція, спроби применшити реальну загрозу призвели до виникнення справжньої паніки - як у суспільстві, так і на фондовому ринку
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 25 бер, 2020 12:52
щодо EUR/USD
розглядати довгострокові графіки валютних пар під час карантину одне з додаткових естетичних задоволень нового часу :
а якщо ще й помалювати самому :
виникають сміливі цілі росту після неминучого пробиття низхідної трендової похилої лінії.
1,15 чи 1,25 ? => 1,40
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 25 бер, 2020 13:16
щодо ФУНТА
GBP/USD, weekly :
EUR/GBP, weekly :
фунт на 5 фігур оновив реакційний пост-Брекзіт мінімум 2016-го року й начебто підмалював подвійне денце 1,1910-1,1410 - стрімко відскочивши на ці ж 5 фігур - але на мою суб'єктивну думку у нього залишаються довгострокові якісь астрально ірраціональні "борги" - 1,05 до бакса та паритет 1 до 1 проти Євро
тому я не можу нічого рекомендувати по кабелю окрім поточної торгівлі за вітром.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, wig, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|