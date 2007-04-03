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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 684685686687
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 17:14

звісно, максимум дня по Євро на 1,0826 ще нічого не означає.

знову попереду важкий підйом, корекційні падіння та ... новий тренд ?

стоп на місці (безпечному).
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:26

максимум дня 1,0887

синиця чи журавель ? - я обираю журавля, а не 2 фігури (плаваючого) профіту.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:29

Re: Валютный рынок в мире

ВОЗ говорит, что США могут стать новым эпицентром коронавируса. Такое развитие событий будет явно не в пользу доллара.
Weltbuerger
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:05

Weltbuerger
Трамп забороняв своїй команді будь яке згадування про загрозу для США у перші тижні поширення короновірусу у Китаї - аби не сполохати інвесторів, щоб ті у свою чергу не повискакували з акцій та фондових індексів

надимання щік, заспокійливі заяви мовляв у нас все гуд призвели до такого стрімкого розповсюдження вірусу у Нью-Йорці та Вашингтоні

відсутність підготовчої роботи, запізніла реакція, спроби применшити реальну загрозу призвели до виникнення справжньої паніки - як у суспільстві, так і на фондовому ринку
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:52

щодо EUR/USD

розглядати довгострокові графіки валютних пар під час карантину одне з додаткових естетичних задоволень нового часу :

https://i.imgur.com/C3maZ9W.png - на тижневих інтервалах

https://i.imgur.com/kT2evDQ.png - на денних

а якщо ще й помалювати самому :

https://i.imgur.com/9RehVHo.jpg

виникають сміливі цілі росту після неминучого пробиття низхідної трендової похилої лінії.
1,15 чи 1,25 ? => 1,40
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:16

щодо ФУНТА

GBP/USD, weekly : https://i.imgur.com/DscR9qe.png

EUR/GBP, weekly : https://i.imgur.com/ypF2jmZ.png

фунт на 5 фігур оновив реакційний пост-Брекзіт мінімум 2016-го року й начебто підмалював подвійне денце 1,1910-1,1410 - стрімко відскочивши на ці ж 5 фігур - але на мою суб'єктивну думку у нього залишаються довгострокові якісь астрально ірраціональні "борги" - 1,05 до бакса та паритет 1 до 1 проти Євро

тому я не можу нічого рекомендувати по кабелю окрім поточної торгівлі за вітром.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:00

EUR/USD 1,0950 також нічого не означає

2-3% коливань на вільному (якщо не дикому) ніким не регульованому ринку це як легенький ледь помітний вітерець у чистому полі

а ось спрямована тривала динаміка у 10-15-25% з утриманням послідовності усе вищих корекційних мінімумів та досягнення усе вищих максимумів - це (висхідний) тренд, про який ще передчасно говорити

зараз фактори росту Євро (до бакса) переважують ризики його зниження

на мою суб'єктивну часом хибну точку зору.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:21

оновлюємо максимуми дня біля 1,1044

закриття тижня вище 1,1066 - корекція у 50% по фракталу падіння 1,1495-1,0635 - ще трішки покращить технічні перспективи єврика

нехай журавель літає собі далі.
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 19:30

у фокусі дня статистика з ринку праці США : UInitial Jobless Claims 3,283K

первинні звернення безробітних (щойно втративших роботу) за допомогою - за 1 тиждень 3,283 млн чоловік
за середнього значення близько 230 тис у спокійні часи

долар має підслизнутися на своїй примарній міцності у період загострення risk-off
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