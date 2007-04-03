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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:43
Про уровни и тех. анализ надо забыть на время, они и так не сильно работали. С начала марта объемы торгов в паре выросли в ТРИ! раза, трейдеры шарахаются из стороны в сторону, все стопы сносятся к ... Следим за ежедневным вечерним кинозалом от ТРампа и делаем выводы.
Жду 1.14-1.15 к концу следующей недели.
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VALONI
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:04
VALONI написав:
Про уровни и тех. анализ надо забыть на время, они и так не сильно работали. С начала марта объемы торгов в паре выросли в ТРИ! раза, трейдеры шарахаются из стороны в сторону, все стопы сносятся к ...
Не знаю кому и про что надо забывать, у кого что не работало и кто куда шарахается.
Я работаю по своей торговой системе как и работал. Вывожу регулярно.
А если торговая система "от фонаря", так что тренд-что флет.
Монобанк - конченый недобанк :!:
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vovan_prm
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