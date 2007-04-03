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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 685686687688
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:43

Про уровни и тех. анализ надо забыть на время, они и так не сильно работали. С начала марта объемы торгов в паре выросли в ТРИ! раза, трейдеры шарахаются из стороны в сторону, все стопы сносятся к ... Следим за ежедневным вечерним кинозалом от ТРампа и делаем выводы.
Жду 1.14-1.15 к концу следующей недели.
VALONI
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:04

Re: Валютный рынок в мире

  VALONI написав:Про уровни и тех. анализ надо забыть на время, они и так не сильно работали. С начала марта объемы торгов в паре выросли в ТРИ! раза, трейдеры шарахаются из стороны в сторону, все стопы сносятся к ...

Не знаю кому и про что надо забывать, у кого что не работало и кто куда шарахается.
Я работаю по своей торговой системе как и работал. Вывожу регулярно.
А если торговая система "от фонаря", так что тренд-что флет.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:16

Re: Валютный рынок в мире

Хто якого брокера порадить?
А то я щось їм не довіряю. Користуюсь банком.
slonic32
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:33

slonic32
Для яких цілей вам потрібен брокер?
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 21:38

  slonic32 написав:Хто якого брокера порадить?
А то я щось їм не довіряю. Користуюсь банком.

Для начала есть смысл научиться трейдингу.
Если сможете удержать (не слить) стодолларовый депозит на центовом счете в течении пары лет, можно и выбором брокера озадачиться.

П.С. Если мы говорим об одном и том же.
Монобанк - конченый недобанк :!:
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:16

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 23 бер, 2020 13:55 написав:рішення про вихід ФРС чи Мінфіну США на ринок корпоративного боргу стане смертельною їн'єкцією для бакса

мої думки щодо ЄВРО : після стрімкого зниження, галЬмування негативної динаміки курс перейшов до консолідації, що має свідчити при виснаження продавців

Єврик віддав усі свої борги - закрив геп квітня 2017-го року на перемозі Макрона на президентських виборах у Франції

отже, можна й ризикнути та набирати EUR/USD у довжину прямо по ринку :

https://i.imgur.com/oeLklfW.png

для готівкових граців - траншами на зниженні, починаючи зараз аж до можливого паритету через кожну фігуру, розумно розраховуючи лотність та загальний стоп
для маржинальщиків - по ринку із стопом на 1,0627 (спроба №3)

1,1140
з першою стрілочкою можна вважати що вгадав. подивимося щодо другої
фіксинг п'ятниці знімає напругу : +460 піпсів на половину позицій.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:37

  vovan_prm написав:Для начала есть смысл научиться трейдингу.
Если сможете удержать (не слить) стодолларовый депозит на центовом счете в течении пары лет, можно и выбором брокера озадачиться.

П.С. Если мы говорим об одном и том же.


Маржинальна торгівля не цікавить. А без плеча злитись в 0 важко.
Підозрюю у брокера спред менший. Можна на дрібних коливаннях заробляти.
slonic32
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