Про уровни и тех. анализ надо забыть на время, они и так не сильно работали. С начала марта объемы торгов в паре выросли в ТРИ! раза, трейдеры шарахаются из стороны в сторону, все стопы сносятся к ... Следим за ежедневным вечерним кинозалом от ТРампа и делаем выводы. Жду 1.14-1.15 к концу следующей недели.
VALONI написав:Про уровни и тех. анализ надо забыть на время, они и так не сильно работали. С начала марта объемы торгов в паре выросли в ТРИ! раза, трейдеры шарахаются из стороны в сторону, все стопы сносятся к ...
Не знаю кому и про что надо забывать, у кого что не работало и кто куда шарахается. Я работаю по своей торговой системе как и работал. Вывожу регулярно. А если торговая система "от фонаря", так что тренд-что флет.
для готівкових граців - траншами на зниженні, починаючи зараз аж до можливого паритету через кожну фігуру, розумно розраховуючи лотність та загальний стоп для маржинальщиків - по ринку із стопом на 1,0627 (спроба №3)
1,1140 з першою стрілочкою можна вважати що вгадав. подивимося щодо другої фіксинг п'ятниці знімає напругу : +460 піпсів на половину позицій.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
дозвольте зауважити : торгуйте на маржинальному рахунку без плеча 1 до 1 : $10.000 позицій на депозит у $10.000
але як бонус ви одразу маєте можливість торгувати із ордерами для набору позиції та фіксації профіту, зокрема у наші місцеві вихідні (коли глобальні ринки працюють) та неробочий час після 18-00 за київським часом
окрім того, виключаються операційні ризики.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ написав:з власного досвіду можу порекомендувати Saxobank з повноцінною банківською ліцензією, найширим переліком інструментів по валютному, бондовому, сировинному та фондовому ринку
чесні ринкові своп-пункти
є будь який крос-курс, наприклад, NOK/SEK, CAD/MXN, XAU/XAG
можете перевірити свого брокера саме за цими рідкісними інструментами
Дякую, подивлюсь. А як там з поповненням та виводом? Як до цього ставиться податкова, НБУ? Потрібна індивідуальна ліцензія на ін. рахунок? Думаю, цікавішою буде установа з українською реєстрацією (але не букмекери та інші лохотрони). Іноземні підходять для поганяти дріб'язок. Ввести/вивести сотку-другу буде проблематично.