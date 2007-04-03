Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 бер, 2020 10:02
slonic32 переказ коштів здійснюється цілком законно через уповноважений банк після отримання е-декларації з податкової нажаль, об'єктивно наші місцеві банки не можуть на рівних конкурувати з подібними до Саксобанку банками-брокерами професійний трейдінг вимагає надійних професійних рішень.
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ЛОБ
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Додано: Чет 02 кві, 2020 12:16
трейдерське правило "ринок завжди дасть заробити" можна доповнити : "... та перезайти"
- перезайшов на 1/4, планую доливати ще чверть біля 1,0920 1,0865 стоп на доливки під 1,0830
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ЛОБ
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Додано: Чет 02 кві, 2020 12:27
я обрав напрямок торгівлі та дотримуватимусь його допоки він годуватиме.
ЛОБ Додано: Пон 23 бер, 2020 18:14 написав:
...
знову попереду важкий підйом, корекційні падіння та ... новий тренд ?
стоп на місці (безпечному).
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ЛОБ
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Додано: Чет 02 кві, 2020 21:24
ЛОБ написав:
я обрав напрямок торгівлі та дотримуватимусь його допоки він годуватиме.
ЛОБ Додано: Пон 23 бер, 2020 18:14 написав:
...
знову попереду важкий підйом, корекційні падіння та ... новий тренд ?
стоп на місці (безпечному).
Ну як там безпечний стоп поживає на 1.083 ?
Ринок дасть ще заробити, але після паритету. Все інше по евро - це гра проти тренду.
Zebra
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Додано: Чет 02 кві, 2020 22:02
Zebra єврик росте, жуки-гнойовики ховаються мовчечки а як тільки падає, то вилазять покряхтіти зебро, ви гірший з того натовпу ((
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ЛОБ
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Додано: Чет 02 кві, 2020 22:05
ЛОБ написав: Zebra
єврик росте, жуки-гнойовики ховаються мовчечки
а як тільки падає, то вилазять покряхтіти
зебро, ви гірший з того натовпу ((
Я не купую евро, я шорчу його без стопів на усіх відскоках на криптобіржі хеджем (одночасно купую біток за доллар, одночасно продаю за евро). І усі мої тренди з цього приводу вдалі. Єдине, що відскок від 1.08 до 1.14 трохи потрепав нерви, бо зашортив на 1.125 і думав, що доведеться стопитися на 1.15
Тобто тактика працювати по тренду - більш ніж вдала в данному випадку.
P.S. Зараз стою в шорті від 1.105 - і почуваю себе чудово у передчутті паритету.
Zebra
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:07
бакс та його %-диференціал до євро :
https://invst.ly/qbyw8
різниця у ставках продовжує звужуватися, вказуючи середньо- та довгостроковий тренд для зеленого змія (червоний на графіку))
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ЛОБ
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:58
сьогодні виходить важлива стата з ринку праці США, яка має вперше відобразити значний негативний вплив короновірусу на американську економіку
вважаю за краще бути в шортах по баксу напередодні публікації статистики тож буде ще одна спроба (знову №3)) перезайти на купівлю EUR/USD у довжину не забуваймо виставляти свої захисні стопи на довжину по ціні пропозиції : sell-stop as ASK (as offered) - щоб на розширенні спредів у момент виходу стати не злизало стопа по занижченому біду від брокера EUR/USD 1,0800/1,0805
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ЛОБ
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:34
купую по ринку 0,8805 :
https://i.imgur.com/Rehz02g.png
можна запланувати одну доливку на можливому зниженні від 0,8765 із стопом під локальним мінімумом (на закритті дня)
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:31
USD Nonfarm Payrolls (Mar) -701K -100K (+275K)
Total nonfarm payroll employment fell by 701,000 in March, and the unemployment rate rose to 4.4 percent, the U.S. Bureau of Labor Statistics reported today.
https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
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ЛОБ
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