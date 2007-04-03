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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 686687688689
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 10:02

slonic32

переказ коштів здійснюється цілком законно через уповноважений банк після отримання е-декларації з податкової

нажаль, об'єктивно наші місцеві банки не можуть на рівних конкурувати з подібними до Саксобанку банками-брокерами

професійний трейдінг вимагає надійних професійних рішень.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 12:16

щодо EUR/USD

трейдерське правило "ринок завжди дасть заробити" можна доповнити : "... та перезайти"

1,0920 - перезайшов на 1/4, планую доливати ще чверть біля 1,0865

стоп на доливки під 1,0830
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 12:27

я обрав напрямок торгівлі та дотримуватимусь його допоки він годуватиме.
  ЛОБ Додано: Пон 23 бер, 2020 18:14 написав:...
знову попереду важкий підйом, корекційні падіння та ... новий тренд ?
стоп на місці (безпечному).
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:24

  ЛОБ написав:я обрав напрямок торгівлі та дотримуватимусь його допоки він годуватиме.
  ЛОБ Додано: Пон 23 бер, 2020 18:14 написав:...
знову попереду важкий підйом, корекційні падіння та ... новий тренд ?
стоп на місці (безпечному).

Ну як там безпечний стоп поживає на 1.083 ?

Ринок дасть ще заробити, але після паритету. Все інше по евро - це гра проти тренду.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:02

Zebra

єврик росте, жуки-гнойовики ховаються мовчечки
а як тільки падає, то вилазять покряхтіти

зебро, ви гірший з того натовпу ((
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:05

  ЛОБ написав:Zebra

єврик росте, жуки-гнойовики ховаються мовчечки
а як тільки падає, то вилазять покряхтіти

зебро, ви гірший з того натовпу ((

Я не купую евро, я шорчу його без стопів на усіх відскоках на криптобіржі хеджем (одночасно купую біток за доллар, одночасно продаю за евро). І усі мої тренди з цього приводу вдалі. Єдине, що відскок від 1.08 до 1.14 трохи потрепав нерви, бо зашортив на 1.125 і думав, що доведеться стопитися на 1.15

Тобто тактика працювати по тренду - більш ніж вдала в данному випадку.

P.S. Зараз стою в шорті від 1.105 - і почуваю себе чудово у передчутті паритету.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:07

бакс та його %-диференціал до євро :

https://invst.ly/qbyw8

різниця у ставках продовжує звужуватися, вказуючи середньо- та довгостроковий тренд для зеленого змія (червоний на графіку))
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 12:58

сьогодні виходить важлива стата з ринку праці США, яка має вперше відобразити значний негативний вплив короновірусу на американську економіку

вважаю за краще бути в шортах по баксу напередодні публікації статистики

тож буде ще одна спроба (знову №3)) перезайти на купівлю EUR/USD у довжину

не забуваймо виставляти свої захисні стопи на довжину по ціні пропозиції :
sell-stop as ASK (as offered) - щоб на розширенні спредів у момент виходу стати не злизало стопа по занижченому біду від брокера

EUR/USD 1,0800/1,0805
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 13:34

Торгівельна ідея на купівлю EUR/GBP

купую по ринку 0,8805 :

https://i.imgur.com/Rehz02g.png

можна запланувати одну доливку на можливому зниженні від 0,8765 із стопом під локальним мінімумом (на закритті дня)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:31

USD Nonfarm Payrolls (Mar) -701K
-100K (+275K)

Total nonfarm payroll employment fell by 701,000 in March, and the unemployment rate rose to 4.4 percent, the U.S. Bureau of Labor Statistics reported today.

https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
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