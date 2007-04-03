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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 687688689690
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:51

  ЛОБ написав:купую по ринку 0,8805 :

https://i.imgur.com/Rehz02g.png

можна запланувати одну доливку на можливому зниженні від 0,8765 із стопом під локальним мінімумом (на закритті дня)

коли йде серія невдалих трейдів, треба зробити паузу, відпочити, переосмислили свої дії, очевидно ж що торгова філософія наразі зайшла у глухий кут
Zebra
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