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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 11:51
ЛОБ написав:
купую по ринку 0,8805 :https://i.imgur.com/Rehz02g.png
можна запланувати одну доливку на можливому зниженні від 0,8765 із стопом під локальним мінімумом (на закритті дня)
коли йде серія невдалих трейдів, треба зробити паузу, відпочити, переосмислили свої дії, очевидно ж що торгова філософія наразі зайшла у глухий кут
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:01
Zebra
зебро, коли ви хвалитеся, що торгуєте євро без стопа (та ще й проти біткойна), то не чіпайте хоч хвілософію, не кажучи вже про якусь торгову систему - де стоп невід'ємна частина торгівлі
розберіться принаймі з етикою.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:20
ЛОБ написав:Zebra
зебро, коли ви хвалитеся, що торгуєте євро без стопа (та ще й проти біткойна), то не чіпайте хоч хвілософію, не кажучи вже про якусь торгову систему - де стоп невід'ємна частина торгівлі
розберіться принаймі з етикою.
Я торгую хеджем проти евро коли не впевнений куди піде біток. І евро завжди дає якийсь бонус.
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