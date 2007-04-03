RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 687688689690
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:51

  ЛОБ написав:купую по ринку 0,8805 :

https://i.imgur.com/Rehz02g.png

можна запланувати одну доливку на можливому зниженні від 0,8765 із стопом під локальним мінімумом (на закритті дня)

коли йде серія невдалих трейдів, треба зробити паузу, відпочити, переосмислили свої дії, очевидно ж що торгова філософія наразі зайшла у глухий кут
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7945
З нами з: 21.09.12
Подякував: 754 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:01

Zebra

зебро, коли ви хвалитеся, що торгуєте євро без стопа (та ще й проти біткойна), то не чіпайте хоч хвілософію, не кажучи вже про якусь торгову систему - де стоп невід'ємна частина торгівлі

розберіться принаймі з етикою.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10186
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 17:20

  ЛОБ написав:Zebra

зебро, коли ви хвалитеся, що торгуєте євро без стопа (та ще й проти біткойна), то не чіпайте хоч хвілософію, не кажучи вже про якусь торгову систему - де стоп невід'ємна частина торгівлі

розберіться принаймі з етикою.

Я торгую хеджем проти евро коли не впевнений куди піде біток. І евро завжди дає якийсь бонус.

Long BTC/EUR
Short BTC/USD
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7945
З нами з: 21.09.12
Подякував: 754 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:45

Re: Валютный рынок в мире

  Zebra написав:Long BTC/EUR
Short BTC/USD

Ага.
А что будешь делать когда биток одной часовой свечей обнулит один из этих счетов и вернется на исходную?
Хотя скорее всего это голая теория. Такой бред торговать невозможно долго.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2716
З нами з: 09.09.14
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
1
1
4
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:56

  vovan_prm написав:
  Zebra написав:Long BTC/EUR
Short BTC/USD

Ага.
А что будешь делать когда биток одной часовой свечей обнулит один из этих счетов и вернется на исходную?
Хотя скорее всего это голая теория. Такой бред торговать невозможно долго.

Бред это лонговать по евро последние 5 лет.

А хеджироваться на одном аккаунте без риска ликвидации - welcome to bitfinex.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7945
З нами з: 21.09.12
Подякував: 754 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:19

Re: Валютный рынок в мире

Ну давай. Удачи.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2716
З нами з: 09.09.14
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
1
1
4
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:31

vovan_prm

не бачили ми з вами смаленої зебри, не маємо достатнього досвіду
а ось Зебр має, щоправда, коротеньку повчальну тему розширення спредів прогуляв, одразу пішовши у профітні тредери

коли кажуть "без стопів", то насправді це означає "стоп - увесь депозит"
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10186
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:33

Re: Валютный рынок в мире

  Zebra написав:Бред это лонговать по евро последние 5 лет.

ось так народжуються легенди )) з маленьких побрехеньок ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10186
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 687688689690
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сірий, Electron, Moneta, Nazarkino, varlo, холява, ЛАД і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 799, 800, 801
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 23:34
8007 817741
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 11:10
varlo
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 4982, 4983, 4984
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
49838 187394214
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 11:10
Moneta
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1733, 1734, 1735
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17345 2189377
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 11:00
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.