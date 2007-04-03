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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 11:51
ЛОБ написав:
купую по ринку 0,8805 :https://i.imgur.com/Rehz02g.png
можна запланувати одну доливку на можливому зниженні від 0,8765 із стопом під локальним мінімумом (на закритті дня)
коли йде серія невдалих трейдів, треба зробити паузу, відпочити, переосмислили свої дії, очевидно ж що торгова філософія наразі зайшла у глухий кут
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:01
Zebra
зебро, коли ви хвалитеся, що торгуєте євро без стопа (та ще й проти біткойна), то не чіпайте хоч хвілософію, не кажучи вже про якусь торгову систему - де стоп невід'ємна частина торгівлі
розберіться принаймі з етикою.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 17:20
ЛОБ написав:Zebra
зебро, коли ви хвалитеся, що торгуєте євро без стопа (та ще й проти біткойна), то не чіпайте хоч хвілософію, не кажучи вже про якусь торгову систему - де стоп невід'ємна частина торгівлі
розберіться принаймі з етикою.
Я торгую хеджем проти евро коли не впевнений куди піде біток. І евро завжди дає якийсь бонус.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 21:45
Zebra написав:
Long BTC/EUR
Short BTC/USD
Ага.
А что будешь делать когда биток одной часовой свечей обнулит один из этих счетов и вернется на исходную?
Хотя скорее всего это голая теория. Такой бред торговать невозможно долго.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 21:56
vovan_prm написав: Zebra написав:
Long BTC/EUR
Short BTC/USD
Ага.
А что будешь делать когда биток одной часовой свечей обнулит один из этих счетов и вернется на исходную?
Хотя скорее всего это голая теория. Такой бред торговать невозможно долго.
Бред это лонговать по евро последние 5 лет.
А хеджироваться на одном аккаунте без риска ликвидации - welcome to bitfinex
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Додано: Пон 06 кві, 2020 22:19
Ну давай. Удачи.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 10:31
vovan_prm
не бачили ми з вами смаленої зебри, не маємо достатнього досвіду
а ось Зебр має, щоправда, коротеньку повчальну тему розширення спредів прогуляв, одразу пішовши у профітні тредери
коли кажуть "без стопів", то насправді це означає "стоп - увесь депозит"
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Додано: Вів 07 кві, 2020 10:33
Zebra написав:
Бред это лонговать по евро последние 5 лет.
ось так народжуються легенди )) з маленьких побрехеньок ))
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