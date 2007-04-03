Кстати меня заинтересовала ваша идея выставлять стоп-лосс стоп приказом на сделку (бай стоп или селл стоп)
Раньше не встречал такого. И хотя общий смысл уловил. Пока до конца понимаю практическую реализацию.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:48
Кстати меня заинтересовала ваша идея выставлять стоп-лосс стоп приказом на сделку (бай стоп или селл стоп)
Раньше не встречал такого. И хотя общий смысл уловил. Пока до конца понимаю практическую реализацию.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:54
Стараюсь именно так и поступать. Порядка 80% сделок закрываются по тейку или стопу.
Но мы таки люди и без эмоций не можем.
Плюс повышенная волатильность принесла несколько неприятных стопов. Нельзя сказать, что это выходит за рамки статистической достоверности системы, скорее частные случаи. Но потом приходится отрабатывать.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:30
Re: Валютный рынок в мире
Додано: Сер 08 кві, 2020 10:47
LONG - stop-loss per ASK (as Offered <=)
SHORT - stop-loss per BID (as Bid >=)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:03
немає сенсу гіпнотизувати екран у спробі якось стримати падіння купленої валюти ))
для ідентифікації тенденції трейдеру важливо знати останні екстремуми та знаходити логіку у їх послідовністі, а корекційні відкати використовувати для дозавантаження позицій
при порушенні послідовностей зникає локіга курсового руху - тоді стоп
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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