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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 688689690691
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:48

  ЛОБ написав:vovan_prm

не бачили ми з вами смаленої зебри, не маємо достатнього досвіду
а ось Зебр має, щоправда, коротеньку повчальну тему розширення спредів прогуляв, одразу пішовши у профітні тредери

коли кажуть "без стопів", то насправді це означає "стоп - увесь депозит"

Кстати меня заинтересовала ваша идея выставлять стоп-лосс стоп приказом на сделку (бай стоп или селл стоп)
Раньше не встречал такого. И хотя общий смысл уловил. Пока до конца понимаю практическую реализацию.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:54

  ЛОБ написав:
    1,0870

    після досягнення 1,1146 (27/03) ми отримали корекційний мінімум 1,0768 (відучора 06/04)

    вищий професійний пілотаж у торгівлі - взагалі не нервувати з приводу відкритих позицій

    приймати стоп або тейк без емоцій, тому що спрацювання стопів/тейків вказує на подальший найімовірніший напрямок торгівлі

    трейдера має турбувати тільки статистична достовірність його системи.

    Стараюсь именно так и поступать. Порядка 80% сделок закрываются по тейку или стопу.
    Но мы таки люди и без эмоций не можем.
    Плюс повышенная волатильность принесла несколько неприятных стопов. Нельзя сказать, что это выходит за рамки статистической достоверности системы, скорее частные случаи. Но потом приходится отрабатывать.
    Профессионалы о короновирусе
    – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
    vovan_prm
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    Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:30

    Re: Валютный рынок в мире

    Зображення

    відіграли половину вчорашнього росту :lol:
    slonic32
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    Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:47

      vovan_prm написав:
      ЛОБ написав:vovan_prm

    не бачили ми з вами смаленої зебри, не маємо достатнього досвіду
    а ось Зебр має, щоправда, коротеньку повчальну тему розширення спредів прогуляв, одразу пішовши у профітні тредери

    коли кажуть "без стопів", то насправді це означає "стоп - увесь депозит"

    Кстати меня заинтересовала ваша идея выставлять стоп-лосс стоп приказом на сделку (бай стоп или селл стоп)
    Раньше не встречал такого. И хотя общий смысл уловил. Пока до конца понимаю практическую реализацию.

    LONG - stop-loss per ASK (as Offered <=)
    SHORT - stop-loss per BID (as Bid >=)
    Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
    ЛОБ
     
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    Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:03

      slonic32 написав:відіграли половину вчорашнього росту :lol:

    немає сенсу гіпнотизувати екран у спробі якось стримати падіння купленої валюти ))

    для ідентифікації тенденції трейдеру важливо знати останні екстремуми та знаходити логіку у їх послідовністі, а корекційні відкати використовувати для дозавантаження позицій

    при порушенні послідовностей зникає локіга курсового руху - тоді стоп
    Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
    ЛОБ
     
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