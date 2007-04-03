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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 688689690691
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:48

  ЛОБ написав:vovan_prm

не бачили ми з вами смаленої зебри, не маємо достатнього досвіду
а ось Зебр має, щоправда, коротеньку повчальну тему розширення спредів прогуляв, одразу пішовши у профітні тредери

коли кажуть "без стопів", то насправді це означає "стоп - увесь депозит"

Кстати меня заинтересовала ваша идея выставлять стоп-лосс стоп приказом на сделку (бай стоп или селл стоп)
Раньше не встречал такого. И хотя общий смысл уловил. Пока до конца понимаю практическую реализацию.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 23:54

  ЛОБ написав:
    1,0870

    після досягнення 1,1146 (27/03) ми отримали корекційний мінімум 1,0768 (відучора 06/04)

    вищий професійний пілотаж у торгівлі - взагалі не нервувати з приводу відкритих позицій

    приймати стоп або тейк без емоцій, тому що спрацювання стопів/тейків вказує на подальший найімовірніший напрямок торгівлі

    трейдера має турбувати тільки статистична достовірність його системи.

    Стараюсь именно так и поступать. Порядка 80% сделок закрываются по тейку или стопу.
    Но мы таки люди и без эмоций не можем.
    Плюс повышенная волатильность принесла несколько неприятных стопов. Нельзя сказать, что это выходит за рамки статистической достоверности системы, скорее частные случаи. Но потом приходится отрабатывать.
    Профессионалы о короновирусе
    – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
    vovan_prm
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    Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 09:30

    Re: Валютный рынок в мире

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    відіграли половину вчорашнього росту :lol:
    slonic32
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    Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 10:47

      vovan_prm написав:
      ЛОБ написав:vovan_prm

    не бачили ми з вами смаленої зебри, не маємо достатнього досвіду
    а ось Зебр має, щоправда, коротеньку повчальну тему розширення спредів прогуляв, одразу пішовши у профітні тредери

    коли кажуть "без стопів", то насправді це означає "стоп - увесь депозит"

    Кстати меня заинтересовала ваша идея выставлять стоп-лосс стоп приказом на сделку (бай стоп или селл стоп)
    Раньше не встречал такого. И хотя общий смысл уловил. Пока до конца понимаю практическую реализацию.

    LONG - stop-loss per ASK (as Offered <=)
    SHORT - stop-loss per BID (as Bid >=)
    Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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    Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 11:03

      slonic32 написав:відіграли половину вчорашнього росту :lol:

    немає сенсу гіпнотизувати екран у спробі якось стримати падіння купленої валюти ))

    для ідентифікації тенденції трейдеру важливо знати останні екстремуми та знаходити логіку у їх послідовністі, а корекційні відкати використовувати для дозавантаження позицій

    при порушенні послідовностей зникає логіка курсового руху - тоді стоп
    Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
    ЛОБ
     
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:11

    ВТО прогнозирует спад мировой торговли в 2020 году от 13% до 32%, поскольку неопределенность влияния коронавирусного кризиса на экономику сохраняется. Об этом говорится в докладе Всемирной организации торговли.

    При этом экономисты ВТО полагают, что спад, вероятно, превысит спад торговли, вызванный глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов.

    https://www.rbc.ua/rus/news/vto-prognoz ... 56573.html
    https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

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    Patrick
     
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:39

    Patrick

    інше питання, яким чином відреагують валютні курси далі після значного послаблення на гальмуванні національних економік ?

    чи є у бакса потенціал подальшого зміцнення ?

    більшість експертів вважає, що бакс продовжить королювати щонайменше до кінця року

    зокрема вбачаючи ризики щодо євро начебто у зв'язку з неспроможністю країн Єврозони узгодити надання фінансової підтримки бізнесу, що постраждав від короновірусу

    мова йде про випуск консолідованих наддержавних облігацій ЄЦБ

    я особисто розглядаю подібну подачу як маніпуляцію : США усі свої проблеми "вирішує" новими стимулами, додатковими боргами та вливанням надлишкової ліквідності, Єврозона ж намагається вирішувати окремі проблеми раціонально та по порядку, не перебираючи національний суверенітет на свої керівні органи влади, що згідно із своїм обмеженим мандатом просто не мають таких повноважень

    як на мене у цьому і є сила Єврозони - відсутність диктату федерального центру, плюралізм та різноманітність, саме існування протиріч, слабкостей одних та переваг інших !

    як у зграї вільних дельфінів !!! - можна поранити або вбити одного дельфіна, а зграя виживе

    двопартійний "одобрямс" у США перетворюється на соціалістину потвору, що загострює системни ризики їхньої егоїстичної та дещо агресивної демократії
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      #<1 ... 688689690691
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