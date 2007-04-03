Кстати меня заинтересовала ваша идея выставлять стоп-лосс стоп приказом на сделку (бай стоп или селл стоп)
Раньше не встречал такого. И хотя общий смысл уловил. Пока до конца понимаю практическую реализацию.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:48
Кстати меня заинтересовала ваша идея выставлять стоп-лосс стоп приказом на сделку (бай стоп или селл стоп)
Раньше не встречал такого. И хотя общий смысл уловил. Пока до конца понимаю практическую реализацию.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Вів 07 кві, 2020 23:54
Стараюсь именно так и поступать. Порядка 80% сделок закрываются по тейку или стопу.
Но мы таки люди и без эмоций не можем.
Плюс повышенная волатильность принесла несколько неприятных стопов. Нельзя сказать, что это выходит за рамки статистической достоверности системы, скорее частные случаи. Но потом приходится отрабатывать.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Сер 08 кві, 2020 09:30
Re: Валютный рынок в мире
Додано: Сер 08 кві, 2020 10:47
LONG - stop-loss per ASK (as Offered <=)
SHORT - stop-loss per BID (as Bid >=)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 08 кві, 2020 11:03
немає сенсу гіпнотизувати екран у спробі якось стримати падіння купленої валюти ))
для ідентифікації тенденції трейдеру важливо знати останні екстремуми та знаходити логіку у їх послідовністі, а корекційні відкати використовувати для дозавантаження позицій
при порушенні послідовностей зникає логіка курсового руху - тоді стоп
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:11
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:39
Patrick
інше питання, яким чином відреагують валютні курси далі після значного послаблення на гальмуванні національних економік ?
чи є у бакса потенціал подальшого зміцнення ?
більшість експертів вважає, що бакс продовжить королювати щонайменше до кінця року
зокрема вбачаючи ризики щодо євро начебто у зв'язку з неспроможністю країн Єврозони узгодити надання фінансової підтримки бізнесу, що постраждав від короновірусу
мова йде про випуск консолідованих наддержавних облігацій ЄЦБ
я особисто розглядаю подібну подачу як маніпуляцію : США усі свої проблеми "вирішує" новими стимулами, додатковими боргами та вливанням надлишкової ліквідності, Єврозона ж намагається вирішувати окремі проблеми раціонально та по порядку, не перебираючи національний суверенітет на свої керівні органи влади, що згідно із своїм обмеженим мандатом просто не мають таких повноважень
як на мене у цьому і є сила Єврозони - відсутність диктату федерального центру, плюралізм та різноманітність, саме існування протиріч, слабкостей одних та переваг інших !
як у зграї вільних дельфінів !!! - можна поранити або вбити одного дельфіна, а зграя виживе
двопартійний "одобрямс" у США перетворюється на соціалістину потвору, що загострює системни ризики їхньої егоїстичної та дещо агресивної демократії
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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