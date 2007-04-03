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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 690691692693
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:27

є стоп, а емоцій немає. скоріше здивування, тому шо загалом день був вдалим
затримався на ставку та навіть пропустив відкриття американської сесії

вже другий місяць перебуваю за містом на карантині із своїми синами-школярами
сьогоднішня несезонна риболовля принесла декілька приємних трофеїв (карасів на 400-500 грам), а тут якийсь стоп ))

традиційно трейдери більше переймаються прибутковими відкритими позиціями.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:41

US Congressional Budget Office says coronavirus aid, likely recession to cause deficit to reach $3.7 trillion 2019/20 financial year.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:15

1,0727 - 1,0858
локальні екстремуми за п'ятницю-понеділок, себто менше ніж за 1 добу

ринок так і зваблює працювати без стопів : купи, все одно ціна повернеться туди звідки впала - або продай (без стопа), все одно щось заробиш, як бувало не раз

що ж, будемо чекати на закінчення безцільних стихійних курсових коливань та появи спрямованої цінової динаміки аби стати по тренду - висхідному для Євро

як на мене існуючий баланс ризиків США-Єврозона вказує на потужний прихований потенціал відновлення курсу EUR за паритетом купівельної спроможності (до бакса) аж до позначок 1,25+
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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  #<1 ... 690691692693
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