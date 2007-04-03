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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 690691692693
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 23:27

є стоп, а емоцій немає. скоріше здивування, тому шо загалом день був вдалим
затримався на ставку та навіть пропустив відкриття американської сесії

вже другий місяць перебуваю за містом на карантині із своїми синами-школярами
сьогоднішня несезонна риболовля принесла декілька приємних трофеїв (карасів на 400-500 грам), а тут якийсь стоп ))

традиційно трейдери більше переймаються прибутковими відкритими позиціями.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:41

US Congressional Budget Office says coronavirus aid, likely recession to cause deficit to reach $3.7 trillion 2019/20 financial year.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:15

1,0727 - 1,0858
локальні екстремуми за п'ятницю-понеділок, себто менше ніж за 1 добу

ринок так і зваблює працювати без стопів : купи, все одно ціна повернеться туди звідки впала - або продай (без стопа), все одно щось заробиш, як бувало не раз

що ж, будемо чекати на закінчення безцільних стихійних курсових коливань та появи спрямованої цінової динаміки аби стати по тренду - висхідному для Євро

як на мене існуючий баланс ризиків США-Єврозона вказує на потужний прихований потенціал відновлення курсу EUR за паритетом купівельної спроможності (до бакса) аж до позначок 1,25+
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:55

  ЛОБ Додано: Чет 21 лис, 2019 11:26 написав:подальше звуження різниці у % довгострокових ставках поміж USD vs EUR має забезпечити помірне відновлення курсу Євро :

https://imgur.com/gallery/dTpIh3D

імовірно 4-те урізання у циклі коригування Федрезервом ставок нижче - у грудні чи в березні ? - сигналізуватиме навіть впертим доляровим бичкам, що треба пакувати валізи

загальновідомо, що саме довгострокові % ставки є надійним та сталим курсовим чинником динаміки курсів валют на тривалому горизонті.

  ЛОБ Додано: Суб 22 лют, 2020 23:22 написав:% ставки й курси ходять разом : https://i.imgur.com/z1sMFlP.png

а періоди розбіжностей між ними рано чи пізно закінчуються

якщо різниця у ставках на користь бакса звужується (з листопалда 2018 року !!!), то й курс бакса має розвернутися й піти донизу - а EUR/USD на зміцнення

  ЛОБ Додано: Сер 04 бер, 2020 11:16 написав:СИЛА % СТАВОК у ДІЇ - https://tvc-invdn-com.akamaized.net/dat ... 70a79d.png
(EUR/USD сходив було на 1,1495)

  ЛОБ Додано: Пон 23 бер, 2020 17:31 написав:попри екстремальну ринкову волатильність USD слідуватиме за % ставками :
https://i.imgur.com/FnmqpA5.png
малюночок без якихось зайвих емоцій та антипатій вказує саме ДОНИЗУ

листопад 2019 - квітень 2020 - європатріоти чекатимуть скільки треба :
https://i.imgur.com/zAbF9ak.png

якщо спред звузився на 170 пунктів (більше ніж на 1,70% річних), то й курс бакса (USD/EUR) якось вже підкорегується донизу за спредом - відповідно євробакс (EUR/USD) нагору

аргументи не змінні.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:27

Re: Валютный рынок в мире

ЛОБ, по хмаринкам Ішимоку більше не торгуєте?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 00:38

  ЛОБ написав:є стоп, а емоцій немає. скоріше здивування, тому шо загалом день був вдалим
затримався на ставку та навіть пропустив відкриття американської сесії

вже другий місяць перебуваю за містом на карантині із своїми синами-школярами
сьогоднішня несезонна риболовля принесла декілька приємних трофеїв (карасів на 400-500 грам), а тут якийсь стоп ))

традиційно трейдери більше переймаються прибутковими відкритими позиціями.


Вітаю! В нас штрафують за рибалку,Вам повезло :D
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  #<1 ... 690691692693
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