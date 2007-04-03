увесь блискавичний ріст Євро від мінімумів дня біля 1,0833 до максимуму 1,0972 відбувся саме з відкриттям американської сесії практично за 2,5 години
чистий імпульсний прорив - корекційний відкат => прозорий бай
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 кві, 2020 21:13
увесь блискавичний ріст Євро від мінімумів дня біля 1,0833 до максимуму 1,0972 відбувся саме з відкриттям американської сесії практично за 2,5 години
чистий імпульсний прорив - корекційний відкат => прозорий бай
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 01 тра, 2020 12:20
за моїми очікуваннями, новий ведмежий тренд на фондових ринках має отримати своє продовження вже у поточному Травні з розвитком чергової потужної хвилі цунамі розпродажу ризикових активів
тому свою трейдреську активність на валютному ринку варто знову скоротити до мінімуму
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 01 тра, 2020 13:03
EUR/USD - найліквідніша світова валютна пара №1 - навпаки, має тільки виграти від підвищення ринкової мінливості курсів у сенсі оновлення максимумів
новий день - новий максимум тижня 1,0987
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:21
щодо EUR/USD
блискавичний розвиток подій - падіння з максимумів п'ятниці біля 1,1018 до мінімумів за сьогодні 1,0826 - вимагає актуалізації технічного малюночку :
висхідний імпульс (за чорною стрілочкою) не скасовано - саме це дозволяє мені розглядати довгі позиції на купівлю
в залежності від прийняття ризиків можна діяти за двома варіянтами :
а) купівля від тижневої контрольної корекційної зони (блакитного кольору) після формування патерну із порівняно кортким стопом у 40-50 піпсів (під 1,0800),
б) купівля дробними траншами на зниженні від ширшого діапазону 1,0850-1,0730 із загальним стопом під мінімумом 1,0727 від 24/04
досвід вказує, що купувати тупо на падінні зазвичай ризиковіше, треба чекати на гальмування негативної динаміки та утримувати розумні корекційні зони
додам, що закріплення нижче 1,0828 погіршить технічні перспективи єврика.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 05 тра, 2020 21:27
є патерн, а отже і доливка у лонг повним лотом
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Зараз переглядають цей форум: Banazîr, juristkostya і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|