RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 691692693694
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 21:13

увесь блискавичний ріст Євро від мінімумів дня біля 1,0833 до максимуму 1,0972 відбувся саме з відкриттям американської сесії практично за 2,5 години

чистий імпульсний прорив - корекційний відкат => прозорий бай
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10213
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 12:20

за моїми очікуваннями, новий ведмежий тренд на фондових ринках має отримати своє продовження вже у поточному Травні з розвитком чергової потужної хвилі цунамі розпродажу ризикових активів

тому свою трейдреську активність на валютному ринку варто знову скоротити до мінімуму
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10213
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 13:03

EUR/USD - найліквідніша світова валютна пара №1 - навпаки, має тільки виграти від підвищення ринкової мінливості курсів у сенсі оновлення максимумів

новий день - новий максимум тижня 1,0987
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10213
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:21

щодо EUR/USD

блискавичний розвиток подій - падіння з максимумів п'ятниці біля 1,1018 до мінімумів за сьогодні 1,0826 - вимагає актуалізації технічного малюночку :

https://i.imgur.com/Bp1ZYfj.png

висхідний імпульс (за чорною стрілочкою) не скасовано - саме це дозволяє мені розглядати довгі позиції на купівлю

в залежності від прийняття ризиків можна діяти за двома варіянтами :
а) купівля від тижневої контрольної корекційної зони (блакитного кольору) після формування патерну із порівняно кортким стопом у 40-50 піпсів (під 1,0800),
б) купівля дробними траншами на зниженні від ширшого діапазону 1,0850-1,0730 із загальним стопом під мінімумом 1,0727 від 24/04

досвід вказує, що купувати тупо на падінні зазвичай ризиковіше, треба чекати на гальмування негативної динаміки та утримувати розумні корекційні зони

додам, що закріплення нижче 1,0828 погіршить технічні перспективи єврика.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10213
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:27

є патерн, а отже і доливка у лонг повним лотом
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10213
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:50

  ЛОБ написав:є патерн, а отже і доливка у лонг повним лотом

а ви торгуйте як пару USD/EUR - і там малюється зовсім інший паттерн
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8319
З нами з: 21.09.12
Подякував: 822 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 691692693694
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 1175, 1176, 1177
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 23:34
11760 1196379
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2020 22:55
stargazer
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5336, 5337, 5338
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
53375 188557223
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2020 22:53
heineken
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1838, 1839, 1840
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18390 2270806
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2020 21:51
Vitaka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2733)
06.05.2020 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.