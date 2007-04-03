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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 691692693694
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 21:13

увесь блискавичний ріст Євро від мінімумів дня біля 1,0833 до максимуму 1,0972 відбувся саме з відкриттям американської сесії практично за 2,5 години

чистий імпульсний прорив - корекційний відкат => прозорий бай
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 12:20

за моїми очікуваннями, новий ведмежий тренд на фондових ринках має отримати своє продовження вже у поточному Травні з розвитком чергової потужної хвилі цунамі розпродажу ризикових активів

тому свою трейдреську активність на валютному ринку варто знову скоротити до мінімуму
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 13:03

EUR/USD - найліквідніша світова валютна пара №1 - навпаки, має тільки виграти від підвищення ринкової мінливості курсів у сенсі оновлення максимумів

новий день - новий максимум тижня 1,0987
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:21

щодо EUR/USD

блискавичний розвиток подій - падіння з максимумів п'ятниці біля 1,1018 до мінімумів за сьогодні 1,0826 - вимагає актуалізації технічного малюночку :

https://i.imgur.com/Bp1ZYfj.png

висхідний імпульс (за чорною стрілочкою) не скасовано - саме це дозволяє мені розглядати довгі позиції на купівлю

в залежності від прийняття ризиків можна діяти за двома варіянтами :
а) купівля від тижневої контрольної корекційної зони (блакитного кольору) після формування патерну із порівняно кортким стопом у 40-50 піпсів (під 1,0800),
б) купівля дробними траншами на зниженні від ширшого діапазону 1,0850-1,0730 із загальним стопом під мінімумом 1,0727 від 24/04

досвід вказує, що купувати тупо на падінні зазвичай ризиковіше, треба чекати на гальмування негативної динаміки та утримувати розумні корекційні зони

додам, що закріплення нижче 1,0828 погіршить технічні перспективи єврика.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:27

є патерн, а отже і доливка у лонг повним лотом
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:50

  ЛОБ написав:є патерн, а отже і доливка у лонг повним лотом

а ви торгуйте як пару USD/EUR - і там малюється зовсім інший паттерн
Zebra
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1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:36

  ЛОБ написав:є патерн, а отже і доливка у лонг повним лотом

можете пояснити, який саме патерн маєте на увазі?
Vic
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:46


«Американские СМИ сообщают, что Белый дом обсуждает некоторые меры по компенсации последствий коронавируса, включая отказ от обязательств по всему долгу США перед Китаем объемом $1.1 трлн или по его части», - пишет газета. - «Аналитики отмечают, что подобная «крайняя мера» очень маловероятна, однако сам факт ее обсуждения может заставить Пекин обезопасить себя от рисков и сократить принадлежащий ему госдолг США».

Это может нанести удар по рынку трежерис именно в тот момент, когда Вашингтон резко увеличил объем их эмиссии, чтобы профинансировать программы по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями, предупреждает издание.

«Это настолько безумная идея, что предложивший ее человек, кем бы он ни был, должен серьезно задуматься о своей пригодности к этой работе», - отмечает глава департамента глобального анализа рынков Восточной Азии MUFG Клифф Тан. - «Мы считаем это циничным ходом Дональда Трампа в рамках предвыборной кампании, который может уничтожить источник финансирования дефицита бюджета США».

http://www.profinance.ru/news/2020/05/0 ... e-smi.html
думаю, що є реальна перспектива того, що Китай буде поступово зменшувати в своїх резервах долю в "трежурках"
Vic
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:50

Vic

це комплексний патерн, що треба розглядати разом із основним імпульсом

https://imgur.com/Bp1ZYfj

як відомо, основне правило успішної торгівлі говорить :
"торгуємо за трендом, вхід на корекційному відкаті"

так ось проблема завжди у цьому відкаті )) а саме у його глибині

патерн що розглядається - "кажан" у моїму трактуванні - визначає виснаження корекційного відкату та момент повернення динаміки у напрямку до первинного імпульсу

у нашому випадку позначено висхідний імпульс (за першою жирною стрілочкою доверху), нанесено розмітку рівнів здорової та достатньої корекції у 50%-61,8%, де й очікується формування потрібного патерну

оманне оновлення корекційного мінімуму - що начебто мало б вказувати на продовження корекції ще нижче - змінюється оновленням контрольного максимуму та зламом послідовності останніх ектремумів = саме перебиття локального максимуму закінчує формування шуканого робочого патерну

патерн залишається дійсним до оновлення контрольного мінімума, за яким і розташовується захисний наказ stop-loss

подібна формація покликана забезпечити найтісніший стоп

придивіться уважніше - логіка проста, але цілком дієва.
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ЛОБ
 
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