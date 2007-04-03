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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:31
маємо відскок до 1,0854 після досягнення мінімуму 1,0766
після закриття нижче 1,0828 поточна тенденція формально знову змінилася на низхідну, але ми спостерігаємо звичайну курсова волатильність у 2-х місячному діапазоні 1,0636-1,1146 без якоїсь чіткої спрямованості
поміж дещо конфліктних сигналів я все одно бачу бичий потенціал Євро
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:08
пішов вже 5-ий рік, і хоч викладені думки не втратили свою актуальність
ЛОБ Додано: Сер 04 тра, 2016 12:24 написав:
залишаючись переконаним євро-патріотом ))мушу визнати, насьогодні єврик не має сталих та вагомих драйверів росту
він може підплигнути вище на загостренні якоїсь проблематики - чи то разом з єною на репатріації тамтешніх капіталів внаслідок загострення безрикових настроїв, чи на тимчасовому песимізмі щодо ставок по баксу на побоюваннях рецедиву рецесії
але маючи гірші структурні показники споживчої інфляції та рівня безробіття євро поки що не здатний на поступальне відновлення своєї вартості до умовно рівноважного та спреведливого курсу за паритетом купівельної спроможності (РРР) орієнтовно до позначок 1,25-1,28
об*єктивне та традиційне відставання Єврозони від США у проходженні різних стадій економічного циклу з лагом десь у рік-півтора (раніше менше у 6-9 місяців) обумовлює й різні стадії монетарних політик ЄЦБ та ФРС
тому поки у Єврозоні не з*являться чітки передумови для згортання монетарної політики NIRP (negative interest rate policy) а ринкові середньострокові % ставки по євро та доляру США не почнуть зближуватися, до тих пір вказані диспропорції утримуватимуть курс Євро нижче свого паритету РРР
але економічний ландшафт суттєво змінився, наприкінець % ставки почали звужуватися
я особисто аніскільки не здивуюсь, якщо одного літніього чи осіннього дня поточного року курс євро зафіксує своє значення в межах 1,25-1,28
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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ЛОБ
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