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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 692693694695
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:31

маємо відскок до 1,0854 після досягнення мінімуму 1,0766

після закриття нижче 1,0828 поточна тенденція формально знову змінилася на низхідну, але ми спостерігаємо звичайну курсова волатильність у 2-х місячному діапазоні 1,0636-1,1146 без якоїсь чіткої спрямованості

поміж дещо конфліктних сигналів я все одно бачу бичий потенціал Євро
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:08

пішов вже 5-ий рік, і хоч викладені думки не втратили свою актуальність
  ЛОБ Додано: Сер 04 тра, 2016 12:24 написав:залишаючись переконаним євро-патріотом ))

мушу визнати, насьогодні єврик не має сталих та вагомих драйверів росту

він може підплигнути вище на загостренні якоїсь проблематики - чи то разом з єною на репатріації тамтешніх капіталів внаслідок загострення безрикових настроїв, чи на тимчасовому песимізмі щодо ставок по баксу на побоюваннях рецедиву рецесії

але маючи гірші структурні показники споживчої інфляції та рівня безробіття євро поки що не здатний на поступальне відновлення своєї вартості до умовно рівноважного та спреведливого курсу за паритетом купівельної спроможності (РРР) орієнтовно до позначок 1,25-1,28

об*єктивне та традиційне відставання Єврозони від США у проходженні різних стадій економічного циклу з лагом десь у рік-півтора (раніше менше у 6-9 місяців) обумовлює й різні стадії монетарних політик ЄЦБ та ФРС

тому поки у Єврозоні не з*являться чітки передумови для згортання монетарної політики NIRP (negative interest rate policy) а ринкові середньострокові % ставки по євро та доляру США не почнуть зближуватися, до тих пір вказані диспропорції утримуватимуть курс Євро нижче свого паритету РРР

але економічний ландшафт суттєво змінився, наприкінець % ставки почали звужуватися

я особисто аніскільки не здивуюсь, якщо одного літніього чи осіннього дня поточного року курс євро зафіксує своє значення в межах 1,25-1,28
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:26

  ЛОБ написав:я особисто аніскільки не здивуюсь, якщо одного літніього чи осіннього дня поточного року курс євро зафіксує своє значення в межах 1,25-1,28

ЛОБ, а вы в курсе, что наличный евро/доллар в Украине торгуется с дисконтом 1% от мирового? Может вы сильно заигрались в форекс и далеки от реалий, и что этот евро низы уже готовы скидывать с дисконтом, лишь бы от него избавиться...
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:45

EUR/USD на 10 пунктів переписав максимум минулого тижня - з 1,0875 до 1,0885
малопомітна дрібничка, що означає лишень вищий хай до послідовності вищих локальних мінімумів 1,0767-1,0784

сьогодні винесли занадто агресивних шортистів, візуально чітко видно : обсяги накопичуються, а курс стоїть у діапазоні

дуже схоже, що усе закінчиться проривом нагору

у бакса закінчилися балансуючі козирі у вигляді вищих % ставок та привабливого фондового ринку, що пилососив інвестиції з усіх куточків Світу.
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