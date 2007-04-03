маємо відскок до 1,0854 після досягнення мінімуму 1,0766
після закриття нижче 1,0828 поточна тенденція формально знову змінилася на низхідну, але ми спостерігаємо звичайну курсова волатильність у 2-х місячному діапазоні 1,0636-1,1146 без якоїсь чіткої спрямованості
поміж дещо конфліктних сигналів я все одно бачу бичий потенціал Євро
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
мушу визнати, насьогодні єврик не має сталих та вагомих драйверів росту
він може підплигнути вище на загостренні якоїсь проблематики - чи то разом з єною на репатріації тамтешніх капіталів внаслідок загострення безрикових настроїв, чи на тимчасовому песимізмі щодо ставок по баксу на побоюваннях рецедиву рецесії
але маючи гірші структурні показники споживчої інфляції та рівня безробіття євро поки що не здатний на поступальне відновлення своєї вартості до умовно рівноважного та спреведливого курсу за паритетом купівельної спроможності (РРР) орієнтовно до позначок 1,25-1,28
об*єктивне та традиційне відставання Єврозони від США у проходженні різних стадій економічного циклу з лагом десь у рік-півтора (раніше менше у 6-9 місяців) обумовлює й різні стадії монетарних політик ЄЦБ та ФРС
тому поки у Єврозоні не з*являться чітки передумови для згортання монетарної політики NIRP (negative interest rate policy) а ринкові середньострокові % ставки по євро та доляру США не почнуть зближуватися, до тих пір вказані диспропорції утримуватимуть курс Євро нижче свого паритету РРР
але економічний ландшафт суттєво змінився, наприкінець % ставки почали звужуватися
я особисто аніскільки не здивуюсь, якщо одного літніього чи осіннього дня поточного року курс євро зафіксує своє значення в межах 1,25-1,28
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ написав:я особисто аніскільки не здивуюсь, якщо одного літніього чи осіннього дня поточного року курс євро зафіксує своє значення в межах 1,25-1,28
ЛОБ, а вы в курсе, что наличный евро/доллар в Украине торгуется с дисконтом 1% от мирового? Может вы сильно заигрались в форекс и далеки от реалий, и что этот евро низы уже готовы скидывать с дисконтом, лишь бы от него избавиться...
ЛОБ написав:я особисто аніскільки не здивуюсь, якщо одного літніього чи осіннього дня поточного року курс євро зафіксує своє значення в межах 1,25-1,28
ЛОБ, а вы в курсе, что наличный евро/доллар в Украине торгуется с дисконтом 1% от мирового? Может вы сильно заигрались в форекс и далеки от реалий, и что этот евро низы уже готовы скидывать с дисконтом, лишь бы от него избавиться...
Zebra, я видел подобный Ваш вопрос на ветке "в контексте" и тоже ждал ответа, но, к сожалению, никто пока не решился ответить. Однако я хочу обратить Ваше внимание на противоположный парадокс. Таскомбанк продает сейчас в онлайн доллар дешевле всех на рынке, а именно по 26,85. И при этом он же скупает в онлайн евро дороже всех на рынке, а именно по 29,05, что даже дороже, чем продает евро Радабанк в онлайн, а именно 29,00. Наконец, покупка Таскомбанком евро по 29,05 превышает продажу обменками евро по 28,85. И эта тактика Таскомбанка по скупке евро дороже рынка является постоянной в последнее время. Я по 2005 году точно понял, что тогда Тасинвестбанк знал о грядущей ревальвации гривны с 5,30 до 5,05, когда он предлагал валютный депозит по повышенной ставке. Я думаю, что и сейчас владелец Таскомбанка многое, если не все, знает, если его банк оставляет в онлайн продажу доллара по 26,85 до утра. Что думаете по поводу дорогой скупки евро Таскомбанком?
зауваження щодо відхилення нашої готівки від ринку форекс у 1% може говорити винятково про те, що гравцям просто не вігідно працювати або через витрати, або великі ризики
зрозуміло, комусь ще й ліньки (я про банк чи мінялу-оптовика) підняти свої сідниці та перезакрити день у день на міжбанку готівкову позицію EUR/UAH через EUR/USD - перевівши курсові ризики у площину більш передбачуваного USD/UAH
щоб звузити широкий "страховий" спред
але розмови про якийсь "інсайд" у тігіпківському Таскомі - мовляв, вони мабуть знають, що єврик неодмінно виросте чи впаде - це чудова нісенітниця : взагалі Тас (як і інші підприємства групи) внутрішньо пере-зарегульований та занадто неповороткий банк, як болото, де усі дивляться у рота єдиному начальнику
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
учора Трамп прямо вказав Федрезерву на необхідність запровадження від'ємних відсоткових ставок у економіці
раніше ФЕД брав під козирок та негайно виконував його забаганки, щоб не стати мішенню президентського булінгу
звичайно, коли президент-ідіот хоче порулити ринками, то це привносить тільки зайву цінову волатильность, і хоч тренд по баксу особливо не залежить від прізвищ перших осіб, пугало негативних долярових % ставок ускладнить життя усій громаді трейдерів та інвесторів
петлиста дорога Зеленому Змієві лежить на Південь.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
висхідний імпульс (за чорною стрілочкою) не скасовано - саме це дозволяє мені розглядати довгі позиції на купівлю
в залежності від прийняття ризиків можна діяти за двома варіянтами : а) купівля від тижневої контрольної корекційної зони (блакитного кольору) після формування патерну із порівняно кортким стопом у 40-50 піпсів (під 1,0800), б) купівля дробними траншами на зниженні від ширшого діапазону 1,0850-1,0730 із загальним стопом під мінімумом 1,0727 від 24/04
досвід вказує, що купувати тупо на падінні зазвичай ризиковіше, треба чекати на гальмування негативної динаміки та утримувати розумні корекційні зони
додам, що закріплення нижче 1,0828 погіршить технічні перспективи єврика.
оновлення малюночку із збереженням раніше накреслених ліній та стрілочок :